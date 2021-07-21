В Кыргызстане на 21 июля - 1102 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 21 июля зарегистрировали 1 тысячу 102 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

За последние сутки было проведено 8926 ПЦР-исследований.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 827,

в г. Ош – 10,

в Чуйской области – 65,

в Ошской области – 24,

в Таласской области – 9,

в Нарынской области – 12,

в Иссык-Кульской области – 55,

в Джалал-Абадской области – 20,

в Баткенской области – 80.

За весь период зарегистрировали – 152 709 случаев.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,0.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1213 человек.

Из них:

в г. Бишкек – 813,

в г. Ош – 84,

в Чуйской области – 122,

в Ошской области – 25,

в Таласской области – 5,

в Нарынской области – 5,

в Иссык-Кульской области – 8,

в Джалал-Абадской области – 63,

в Баткенской области – 88.

За весь период выздоровели - 128 905 человек.