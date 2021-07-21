Погода
$ 84.52 - 84.77
€ 99.12 - 100.62

В Кыргызстане на 21 июля - 1102 новых случая COVID-19

352  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане на 21 июля зарегистрировали 1 тысячу 102 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

За последние сутки было проведено 8926 ПЦР-исследований.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 827,

в г. Ош – 10,

в Чуйской области – 65,

в Ошской области – 24,

в Таласской области – 9,

в Нарынской области – 12,

в Иссык-Кульской области – 55,

в Джалал-Абадской области – 20,

в Баткенской области – 80.

За весь период зарегистрировали – 152 709 случаев.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,0.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1213 человек.

Из них:

в г. Бишкек – 813,

в г. Ош – 84,

в Чуйской области – 122,

в Ошской области – 25,

в Таласской области – 5,

в Нарынской области – 5,

в Иссык-Кульской области – 8,

в Джалал-Абадской области – 63,

в Баткенской области – 88.

За весь период выздоровели - 128 905 человек.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403767
Теги:
статистика, эпидемия, Кыргызстан, медицина, коронавирус, COVID-19
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  