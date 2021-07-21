В Кыргызстане на 21 июля - 1102 новых случая COVID-19

В Кыргызстане на 21 июля зарегистрировали 1 тысячу 102 новых случая заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
За последние сутки было проведено 8926 ПЦР-исследований.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 827,
в г. Ош – 10,
в Чуйской области – 65,
в Ошской области – 24,
в Таласской области – 9,
в Нарынской области – 12,
в Иссык-Кульской области – 55,
в Джалал-Абадской области – 20,
в Баткенской области – 80.
За весь период зарегистрировали – 152 709 случаев.
Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,0.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1213 человек.
Из них:
в г. Бишкек – 813,
в г. Ош – 84,
в Чуйской области – 122,
в Ошской области – 25,
в Таласской области – 5,
в Нарынской области – 5,
в Иссык-Кульской области – 8,
в Джалал-Абадской области – 63,
в Баткенской области – 88.
За весь период выздоровели - 128 905 человек.