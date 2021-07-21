За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 30 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 30 медицинских работников. Такие данные на 21 июля предоставил Республиканский штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек - 20 случаев,

в г. Ош - 1,

в Баткенской области - 4,

в Джалал-Абадской области - 1,

в Ошской области - 1,

в Чуйской области - 3.

За сутки из стационаров были выписаны 8 выздоровевших медработников. С домашней самоизоляции выписан - 21 человек.

За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6238 случаев заражения COVID-19. Выздоровели - 5464 человека.