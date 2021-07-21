537 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

537 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 10 часов утра 21 июля приводит Штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным свободные места есть в:

Национальном хирургическом центре – 24;

Республиканской клинической инфекционной больнице – 40;

Клиническом родильном доме №2 – 23;

Городской клинической больнице №1 – 34;

Чуйской областной объединенной больнице – 1;

Национальном госпитале (ИОВ) – 42;

Национальном центре онкологии и гематологии – 38;

Национальном госпитале (Урологический корпус) – 8;

Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 10;

Республиканском центре наркологии – 35;

Военном госпитале – 17;

Институте курортологии и восстановительного лечения – 143;

Национальном госпитале (Нейрокорпус) – 30;

Кыргызском национальном военном лицее имени Даира Асанова – 64;

Национальном центре охраны материнства и детства – 9;

Центре фтизиатрии КГМА (№6 Общежитие) – 19.