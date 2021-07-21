537 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

537 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 10 часов утра 21 июля приводит Штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным свободные места есть в:
Национальном хирургическом центре – 24;
Республиканской клинической инфекционной больнице – 40;
Клиническом родильном доме №2 – 23;
Городской клинической больнице №1 – 34;
Чуйской областной объединенной больнице – 1;
Национальном госпитале (ИОВ) – 42;
Национальном центре онкологии и гематологии – 38;
Национальном госпитале (Урологический корпус) – 8;
Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 10;
Республиканском центре наркологии – 35;
Военном госпитале – 17;
Институте курортологии и восстановительного лечения – 143;
Национальном госпитале (Нейрокорпус) – 30;
Кыргызском национальном военном лицее имени Даира Асанова – 64;
Национальном центре охраны материнства и детства – 9;
Центре фтизиатрии КГМА (№6 Общежитие) – 19.