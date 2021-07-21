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Российские танки переброшены на границу с Афганистаном

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- ВБ
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В рамках предстоящего совместного тактического учения российские танкисты 201-ой военной базы, дислоцированной в Таджикистане, совершили 200 километровый марш из полигона Ляура на приграничный с Афганистаном полигон Харб-Майдон. Об этом сообщается а сайте Министерства обороны РФ.

"В ходе марша экипажи танков Т-72 отработали вопросы боевого охранения колонн, преодоление условно зараженных участков местности, отражение нападения диверсионно-разведывательных групп и ударов авиации "противника". По прибытии на полигон экипажи приступили к инженерному оборудованию позиций и укрытий для боевых машин. В настоящее время в районе сосредоточения войск военнослужащие разворачивают пункты управления, проводят инженерное оборудование огневых позиций и маскировку техники.

Совместное учение c воинскими контингентами России, Узбекистана и Таджикистана состоится с 5 по 10 августа в Хатлонской области Республики Таджикистан на полигоне Харб-Майдон. Основу российского воинского контингента составят подразделения 201-й военной базы, в том числе горные мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также группы специального отдельного соединения специального назначения ЦВО. Кроме того, в учении будут задействованы специалисты РХБ защиты и мобильные группы радиоэлектронной борьбы", - сообщает Минобороны РФ.


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URL: https://www.vb.kg/403774
Теги:
Афганистан, граница, Россия, Таджикистан, армия
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Комментарии
Афганец
21.07.2021, 12:14

Война там не закончится после падения правительства. Ни одному слову талибов и моджахедов нельзя верить, так как они сами не в силах воздержаться от насилия. Это показывает практика. Пора наших "талибов" перевоспитывать, как Китай делает. Иначе огонь перекинется на нас и мы будем убивать друг друга вынужденно. Границы закроются и будем вариться в собственном соку. Русских Россия заберет. Остальные будем воевать. В Афгане так началось. Потом вместе подожгем Татарстан.

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