COVID-19 не помеха: Душанбе с размахом отметит независимость Таджикистана

В честь 30-й годовщины Государственной независимости Таджикистана на главной площади страны – "Дусти" - в Душанбе состоится грандиозный парад Вооруженных сил республики, сообщил "Азия-Плюс" начальник пресс-центра Минобороны страны полковник Фаридун Махмадализода.

По его словам, на сегодняшний день к подготовке парада в столице приступили свыше 15 тыс. солдат и офицеров душанбинского военного гарнизона.

Между тем, по информации источника "Азия-Плюс" в Минкультуры страны, сразу после военного парада на площади "Дусти" состоится праздничное шествие порядка 50 тыс. душанбинцев.

А вечером 9 сентбяря в столичном "Наврузгох" состоится театрализованное шоу с участием мастеров искусств республики и звезд таджикской эстрады.

Во всех парках столицы в этот день будут массовые гуляния.

Источник в Минкультуры сообщил, что таджикские исполнители также готовятся к концерту для участников заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 16 сентября в Душанбе в государственном киноконцертном зале "Кохи Борбад".

Источник: asiaplustj.info