Погода
$ 84.52 - 84.77
€ 99.12 - 100.62

COVID-19 не помеха: Душанбе с размахом отметит независимость Таджикистана

225  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В честь 30-й годовщины Государственной независимости Таджикистана на главной площади страны – "Дусти" - в Душанбе состоится грандиозный парад Вооруженных сил республики, сообщил "Азия-Плюс" начальник пресс-центра Минобороны страны полковник Фаридун Махмадализода.

По его словам, на сегодняшний день к подготовке парада в столице приступили свыше 15 тыс. солдат и офицеров душанбинского военного гарнизона.

Между тем, по информации источника "Азия-Плюс" в Минкультуры страны, сразу после военного парада на площади "Дусти" состоится праздничное шествие порядка 50 тыс. душанбинцев.

А вечером 9 сентбяря в столичном "Наврузгох" состоится театрализованное шоу с участием мастеров искусств республики и звезд таджикской эстрады.

Во всех парках столицы в этот день будут массовые гуляния.

Источник в Минкультуры сообщил, что таджикские исполнители также готовятся к концерту для участников заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоится 16 сентября в Душанбе в государственном киноконцертном зале "Кохи Борбад".

Источник: asiaplustj.info


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403778
Теги:
День независимости, Таджикистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  