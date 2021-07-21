Военные летчики РФ в Кыргызстане отрабатывают приемы пилотирования

Экипажи модернизированных вертолетов Ми-8 Объединенной российской военной базы "Кант" в Кыргызстане отработали высадку десанта. Это было сделано в ходе летно-тактического учения, которое продлится до 22 июля, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ

В рамках учения, проходящего на авиационном полигоне "Эдельвейс" в горах Тянь-Шаня, на территории Иссык-Кульской области, экипажи вертолетов выполнили норматив по десантированию военнослужащих посадочным способом на неподготовленные высокогорные площадки, а также "по-штурмовому" с высоты 2-3 метра.

Кроме того, были отработаны приемы пилотирования при уходе от средств наземной ПВО условного противника, а также применение бортового комплекса обороны.

По информации пресс-службы ЦВО, на вооружении "Канта" имеются два вертолета Ми-8МТВ5-1, которые заменили модели винтокрылых машин более ранних модификаций. Летчики вертолетного звена прошли теоретическое и практическое обучение в центре боевой подготовки и переучивания лётного состава армейской авиации в Тверской области.

А несколькими днями раньше экипажи штурмовиков Су-25СМ этой базы на том же полигоне "Эдельвейс" отработали элементы сложного пилотажа в ходе другого летного тактического учения. В условиях разреженного воздуха российские летчики выполнили задачи по поиску замаскированных в складках горного рельефа баз условного противника, отработали приемы выхода из-под условных ударов переносных зенитных ракетных комплексов противника с одновременной передачей данных на наземные пункты управления.

На завершающем этапе учения были осуществлены заходы на цель, имитация бомбометания и пилотирование на малых высотах. Выполнение полетного задания экипажами штурмовиков проходило по одиночке, в составе пар и звеньев. Всего к учению привлекалось до 400 военнослужащих летного, инженерно-технического состава, а также служб наземного обеспечения полетов, 10 самолетов и свыше 30 единиц автомобильной техники.

Объединенная российская военная база "Кант" структурно входит в состав Центрального военного округа РФ. Являясь авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания Организации Договора о коллективной безопасности, участвует в обеспечении безопасности ее воздушного пространства в Центральноазиатском регионе. На вооружении состоят военно-транспортные вертолеты Ми-8 МТВ и бронированные дозвуковые штурмовики Су-25СМ (Грач).