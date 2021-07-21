В Москве появится многофункциональный общественный центр "Киргизия"

В завершающую стадию вступили работы на многофункциональном общественном центре "Киргизия", построенном на востоке Москвы, возле метро "Новогиреево". Сдача объекта, как сообщают местные СМИ, запланирована на третий квартал текущего года.

Нынешний центр "Киргизия" возведен на месте кинотеатра с таким же названием. Он был сооружен в 1972 году и в течение многих лет считался значимым культурным объектом столицы. А в период с 1979 по 1991 годы являлся одной из площадок Московского международного кинофестиваля. Кинотеатр за период своего существования несколько раз модернизировался. В последний раз, уже будучи в составе известной сети кинотеатров "КАРО Фильм", – в 2015 году, когда превратился в семизальный мультикомплекс с новейшим кинопроекционным оборудованием.

Бывшая "Киргизия" привлекала и расположенной на первом этаже здания "Чайханой № 1". Являясь частью одноименной российской сети ресторанов, она предлагала различные блюда азиатской кухни, среди его персонала работало немало молодых кыргызстанцев, сюда приходили и просто отдохнуть и провести какие-то торжества. А поблизости организовывались ярмарки разнообразной продуктовой и другой продукции, привезенной, в том числе, из Кыргызстана.

В дальнейшем московскими властями была принята программа капитальной реконструкции старых кинотеатров, построенных в 60-80-х годах прошлого столетия - в рамках концепции создания сети современных районных центров города.

"Реконструкция советских кинотеатров – большая городская программа по развитию социокультурных объектов в спальных районах Москвы. Это возможность превратить устаревшую инфраструктуру в новые центры притяжения горожан", – отмечал тогда Марат Хуснуллин, заместитель мэра Москвы, ныне – вице-премьер российского правительства, курирующий строительную сферу.

"Киргизия" вошла в первую пятерку 39 таких объектов. В рамках проекта старое здание полностью снесли, а вместо него начали в 2018 году строить современный культурно-досуговый центр. Согласно планам, новый комплекс с прежним названием также включает современные кинозалы, помимо этого - магазины продовольственных и промышленных товаров, кафе, кофейни и фудхолл. Для посетителей центра предусмотрена подземная автостоянка на 100 машиномест. А перед входом в здание оборудуют плоскостную парковку для автомобилей маломобильных людей.

На данный момент, как сообщается, в подземной части здания завершены работы по устройству фундаментной плиты, вертикальной гидроизоляции конструкций от -2 до 2 этажа. Также выполнены монтаж монолитных конструкций каркаса здания, работы по устройству кровли, уже установлены лифты и эскалаторы, почти завершились работы по ремонту фасада и его остеклению.

О появлении этого объекта уже сообщили в соцсетях. "Мы можем уехать из Киргизии, но Киргизия из нас не уедет никогда. Всегда останется частичка нашего восточного сердца", - отмечает автор видео, снявший новую "Киргизию", которая украсила центр крупнейшего столичного жилмассива.