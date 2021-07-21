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Шесть мечетей и одна намазкана оштрафованы за несоблюдение масочного режима

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- Анастасия Карелина
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В Бишкеке продолжаются рейды по проверке соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и требований. В Свердловском районе мобильная группа осмотрела религиозные учреждения и частные детские сады. Шесть мечетей и одна намазкана в итоге были оштрафованы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В мечети, церкви, детские сады и образовательные центры, расположенные на территории Свердловского района столицы, нагрянула мобильная группа, состоящая из представителей Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора города Бишкек, муниципального территориального управления и районного управления внутренних дел.

Всего на территории района находится 67 исламских и 29 христианских учреждений, 9 образовательных центров и 48 частных детских садов.

В ходе очередного рейда 6 мечетей и 1 намазкану за несоблюдение масочного режима и дистанции между посетителями оштрафовали.

Мобильная бригада заглянула в частные детские сады: "Солнечный город", "Слоненок", "Зирек", "Силк роуд", "Ахунова", "Бекхан", "Умай Нур", "Росточек". По результатам было составлено 5 актов и выписано 1 санитарное предписание по устранению замечаний.

В ходе проверки члены мобильной бригады раздавали плакаты и проводили разъяснительную работу по профилактике распространения коронавирусной инфекции.


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URL: https://www.vb.kg/403787
Теги:
мечеть, Свердловский район, школа, штраф, эпидемия, Бишкек, коронавирус, COVID-19
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