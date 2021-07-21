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Стало известно имя зараженной на Олимпиаде в Токио иностранной спортсменки

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Иностранной спортсменкой, отстраненной от Олимпийских игр в Токио из-за положительного теста на коронавирус, стала чилийская тхэквондистка Фернанда Агирре. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета (НОК) Чили.

Агирре чувствует себя хорошо, но принять участие в Олимпиаде она не сможет, поскольку в случаях заражений японские органы здравоохранения вводят карантин не менее десяти дней. Это первый случай на Олимпийских играх в Токио, когда спортсменка пропустит соревнования из-за положительного теста на коронавирус.

В отчете, опубликованном в среду на сайте оргкомитета "Токио-2020", сообщалось, что тест на коронавирус одного из иностранных спортсменов, не проживающего на территории Олимпийской деревни, дал положительный результат. С 1 июля было выявлено 79 случаев заражения среди лиц, связанных с Олимпиадой.

Олимпийский турнир по тхэквондо пройдет с 24 по 27 июля.

Источник: ТАСС


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URL: https://www.vb.kg/403797
Теги:
Олимпийские игры
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