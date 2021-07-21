Кыргызстан: от островка демократии к тюрьме коррупционеров

В понедельник в социальных сетях появился снимок президента Садыра Жапарова на Иссык-Куле - на пляже в окружении отдыхающих. Как выяснилось, глава государства просто вышел на городской пляж Чолпон-Аты, соседствующий с госрезиденцией и сделал фотографии со всеми желающими.

Президентская фотосессия на общественном пляже некоторыми была воспринята как дешевый популизм. Этим мнением подобные критики не преминули поделиться на всех площадках, преимущественно в соцсетях.

Вместе с тем, люди, которые понимают, что сейчас происходит в стране, отнеслись к этому событию иначе. Фотосессию оценили, как недвусмысленный сигнал тем, кто ждет очередных "событий" осенью: президент владеет ситуацией в стране и никого не боится. Более того, он твердо уверен в народной поддержке, в связи с чем и сам готов открыто выходить к людям.

В действительности, это очень важный показатель: Садыр Жапаров вышел к людям без охраны и, судя по получившимся фото, никто не сгонял к его приходу на пляж специально отобранных людей. Иначе откуда бы взяться столь колоритным снимкам?

Натуральность этой фотосессии ставит перед фактом – Жапаров может себе позволить сделать то, чего не мог ни один из предыдущих президентов. Можете ли вы себе представить такие же снимки с Акаевым, Бакиевым или Атамбаевым? Вряд ли.

Все эти фотографии демонстрируют уровень близости президента к народу, а также то, что народ (по крайней мере, пока что) отвечает ему взаимностью. И объясняется это просто: Садыр Жапаров последовательно выполняет все, о чем говорил в предвыборной программе.

Жапарову не повезло стать президентом Кыргызстана в очень непростой период: разваленная экономика, отсутствие нормальной политической системы, государственной идеологии. И все это на фоне пандемии.

Проходить через такое непросто. Наверное, гораздо веселее было строить тот самый "островок" с Аскаром Акаевым. Это было легко и приятно, поскольку неискушенные кыргызстанцы тогда не имели никакого представления о том, что республика получает вместе со всеми этими замечательными нововведениями и идеями.

Демократию Акаев, конечно, же не построил, зато стал президентом, который заложил основу всей гнилой коррупционной системы, действующей в республике вплоть до последнего времени. Он фактически написал документ, который в итоге стал "Конституцией коррупционеров". По ней работали все предыдущие президенты Кыргызстана и по изменениям в этом документе можно очень четко увидеть, когда и как руководители страны предавали и продавали свою родину. Речь, разумеется, о договоре по Кумтору.

В 1992 году Акаев заключил соглашение с Cameco по разработке Кумтора. В нем доля Кыргызстана в золотодобывающем предприятии составляла 67 процентов, а доля канадцев - 33 процента акций.

Однако уже в 2003 году правительство Николая Танаева без разрешения парламента заключило договор с Cameco о создании дочерней компании Centerra Gold, доля КР, в которой снизилась до 33 процентов.

Свое решение правительство тогда объясняло тем, что кабмин может заключать договоры хозяйственного характера. Тогда свое согласие, кроме Танаева, дал и член совета директоров Cameco сын президента Айдар Акаев. За эту трансформацию канадская Cameco в 2003 году дала крупную взятку семье Акаевых - подарила деньги и акции на бирже Торонто стоимостью почти 45 миллионов долларов.

Курманбек Бакиев, пришедший за Акаевым, внес свои изменения в "Конституцию коррупционеров". В 2009 году с канадской компанией было заключено новое соглашение. Тогда было объявлено, что доля Кыргызстана в Centerra вновь выросла с 16 процентов до 33 процентов, также были увеличены налоговые выплаты. За это канадцам отдали под разработку золота дополнительных 16 тысяч 330 гектаров, включая часть Сарычат– Эрташского заповедника. Эти условия закрепили законодательно. Интересно, что переговоры с Centerra в 2009 году проводили второй сын президента, руководитель ЦАРИИ, Максим Бакиев и Алексей Елисеев. В том же году соглашение с Centerra обрело статус международного договора после закрепления парламентом.

Алмазбек Атамбаев в 2017 году под занавес своей президентской карьеры подписал Закон "О внесении изменений в Водный кодекс Кыргызской Республики", согласно которому "Кумтору" разрешили разработку на двух ледниках. Согласно закону, были внесены дополнения в статьи 62 и 67 Водного кодекса, предусматривающие исключение ледников Давыдова и Лысый из–под запрета для деятельности горнодобывающей промышленности, которая может повлиять на состояние ледников.

В том же 2017 году правительство Сапара Исакова подписало Стратегическое соглашение с компанией Centerra Gold, которое вступило в силу только после того, как его с небольшими поправками приняло правительство Мухаммедкалыя Абылгазиева.

Таким образом, каждый из бывших президентов вместе с приближенными - чиновниками и родственниками - написал свою главу в "Конституцию коррупционеров", предав интересы своего народа, страны.

Разорвать этот порочный круг хватило сил только у Садыра Жапарова. Он не взялся за непростую работу: пытается "перезапустить" политическую и государственную системы республики в соответствии со своим видением. А также делает то, без чего подобная трансформация невозможна – вскрывает и уничтожает все коррупционные схемы, создававшиеся и совершенствовавшиеся кыргызской элитой в последние 30 лет. Неудивительно, что в результате республика из "островка демократии" превращается в тюрьму для коррупционеров.