ГКНБ пресек контрабанду автомобильных катализаторов

Пресечена очередная попытка контрабандного вывоза из страны автомобильных катализаторов, сообщает пресс-служба ГКНБ.
Уточняется, что 18 июля 2021 года в ходе мероприятий по пресечению незаконного вывоза сырьевых материалов с содержанием драгоценных металлов, проводимых совместно с органами таможенной службы при попытке незаконного вывоза в страны Европы в международном аэропорту "Манас" был задержан груз с автомобильными катализаторами общим весом более 1 тонны, для последующего извлечения драгоценных металлов (платины, палладия, родия).
Ранее ГКНБ была выявлена и пресечена налаженная схема по массовой незаконной скупке автомобильных катализаторов, а также их последующему вывозу в страны Европы:
"Необходимо отметить, что после отмены обязательного технического осмотра отмечается нарастающая тенденция массового съема автомобильных катализаторов на станциях технического обслуживания для последующей их реализации. При этом катализаторы содержат ценные благородные металлы, и их реализация в Европе приносит значительную прибыль. Однако, без катализатора выхлопные газы автомобилей становятся во много раз опаснее для здоровья человека и окружающей среды, т.к. тяжелые металлы, продукты окисления и сгорания топлива попадают в почву, а частицы дыма и сажи образуют токсичный смог, что отрицательно сказывается на экологической обстановке", - говорится в сообщении ГКНБ.
Отмечается, что ведомство продолжитя комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на недопущения бесконтрольной скупки и вывоза автомобильных катализаторов и улучшения экологической ситуации.
В настоящее время уполномоченными органами рассматривается вопрос о внесении запрета на вывоз и скупку автомобильных катализаторов.