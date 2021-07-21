ГКНБ пресек контрабанду автомобильных катализаторов

Пресечена очередная попытка контрабандного вывоза из страны автомобильных катализаторов, сообщает пресс-служба ГКНБ.

Уточняется, что 18 июля 2021 года в ходе мероприятий по пресечению незаконного вывоза сырьевых материалов с содержанием драгоценных металлов, проводимых совместно с органами таможенной службы при попытке незаконного вывоза в страны Европы в международном аэропорту "Манас" был задержан груз с автомобильными катализаторами общим весом более 1 тонны, для последующего извлечения драгоценных металлов (платины, палладия, родия).

Ранее ГКНБ была выявлена и пресечена налаженная схема по массовой незаконной скупке автомобильных катализаторов, а также их последующему вывозу в страны Европы:

23 февраля 2021 года при попытке вывоза автомобильных катализаторов в Литовскую Республику был задержан контрабандный груз весом порядка 2 тонн; 9 апреля 2021 года пресечена деятельность 12 пунктов сбора и скупки автомобильных катализаторов в г. Бишкек, где изъято большое количество переработанных субтрактов и автомобильных катализаторов, которые были складированы под отправку за рубеж.

"Необходимо отметить, что после отмены обязательного технического осмотра отмечается нарастающая тенденция массового съема автомобильных катализаторов на станциях технического обслуживания для последующей их реализации. При этом катализаторы содержат ценные благородные металлы, и их реализация в Европе приносит значительную прибыль. Однако, без катализатора выхлопные газы автомобилей становятся во много раз опаснее для здоровья человека и окружающей среды, т.к. тяжелые металлы, продукты окисления и сгорания топлива попадают в почву, а частицы дыма и сажи образуют токсичный смог, что отрицательно сказывается на экологической обстановке", - говорится в сообщении ГКНБ.

Отмечается, что ведомство продолжитя комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на недопущения бесконтрольной скупки и вывоза автомобильных катализаторов и улучшения экологической ситуации.

В настоящее время уполномоченными органами рассматривается вопрос о внесении запрета на вывоз и скупку автомобильных катализаторов.