Суд Нью-Йорка отказал Centerra в аресте активов Кумтора

Судья по делам о банкротстве Нью-Йорка отказался в понедельник, 19 июля, выдать временный запретительный судебный приказ по делу "Кумтор Голд Компани" по главе 11 (реорганизация), пишет "Акчабар" со ссылкой на Law360.

Судья объяснил такое решение тем, что Кыргызстан не был должным образом уведомлен о жалобе, по которой Centerra требует судебного запрета.

Во время виртуального слушания судья США по делам о банкротстве Лиза Г. Бекерман заявила, что факты свидетельствуют в пользу запретительного судебного приказа в отношении правительства Кыргызстана. Однако она также отметила, что кодекс требует чтобы сторона, в отношении которой принимается данный запрет, была уведомлена о судебном разбирательстве.

"Если жалоба и повестка в суд в соответствии с разделом 1608 28 USC не будут вручены правительству Кыргызстана, я не собираюсь выдавать судебный запрет в отношении активов Кумтора", - сказала судья Бекерман.

Напомним, что Centerra добивается вынесения запретительного судебного приказа и предварительного судебного запрета против правительства Кыргызстана после того, как суд КР вынес судебный запрет на проведение процедуры банкротства "Кумтор Голд Компани".

Поверенный Centerra Джеймс Л. Бромли из Sullivan & Cromwell LLP заявил суду, что судебный запрет, вынесенный судами в Кыргызстане, является явным нарушением прав акционеров. Поскольку он лишает Centerra контроля над его активами, которые были конфискованы правительством КР, и не позволяет компании продолжать свою деятельность.

В свою очередь Бенджамин Минц из Arnold & Porter, представляющий Кыргызстан, заявил, что нарушения при введении внешнего управления на руднике не было, так как это было сделано с соблюдением законов республики, которые позволяют это делать (Закон "О концессиях и концессионных предприятиях в КР").

"Кыргызская Республика как суверенное государство решила предпринять шаги для обеспечения соблюдения законов, - заявил Минц. - Дело о банкротстве было возбуждено ненадлежащим образом из-за отсутствия законной цели для судебного разбирательства, так как спор между правительством и Centerra по поводу ареста активов Кумтора будет разрешен в рамках арбитражного процесса, который уже был начат".

Несмотря на отказ удовлетворить запрос о запретительном судебном приказе из-за процессуальных дефектов, судья Бекерман заявила, что, по ее мнению, судебный запрет, вынесенный в КР, нанесет непоправимый вред Centerra, если будет оставлен в силе.

В "Кумтор Голд Компани" пока не комментируют решение Нью-Йоркского суда, ссылаясь на проверку данной информации. В то же время внешний управляющий компании Тенгиз Болтурук дал нескольким кыргызским изданиям разъяснению по судебному делу. В частности, "Азаттык" он сообщил, что суд по делам о банкротстве Нью-Йорка временно отклонил рассмотрение ходатайства об аресте активов и счетов "Кумтора" и вопрос будет еще раз рассмотрен на заседании 17 августа.