517 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

517 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 8 часов утра 22 июля приводит Штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным свободные места есть в:
Национальном хирургическом центре – 20;
Республиканской клинической инфекционной больнице – 20;
Клиническом родильном доме №2 – 23;
Городской клинической больнице №1 – 47;
Национальном госпитале (ИОВ) – 30;
Национальном центре онкологии и гематологии – 33;
Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 10;
Республиканском центре наркологии – 34;
Военном госпитале – 19;
Институте курортологии и восстановительного лечения – 145;
Национальном госпитале (Нейрокорпус) – 45;
Кыргызском национальном военном лицее имени Даира Асанова – 57;
Национальном центре охраны материнства и детства – 12;
Центре фтизиатрии КГМА (№6 Общежитие) – 22.