517 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

517 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 8 часов утра 22 июля приводит Штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным свободные места есть в:

Национальном хирургическом центре – 20;

Республиканской клинической инфекционной больнице – 20;

Клиническом родильном доме №2 – 23;

Городской клинической больнице №1 – 47;

Национальном госпитале (ИОВ) – 30;

Национальном центре онкологии и гематологии – 33;

Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 10;

Республиканском центре наркологии – 34;

Военном госпитале – 19;

Институте курортологии и восстановительного лечения – 145;

Национальном госпитале (Нейрокорпус) – 45;

Кыргызском национальном военном лицее имени Даира Асанова – 57;

Национальном центре охраны материнства и детства – 12;

Центре фтизиатрии КГМА (№6 Общежитие) – 22.