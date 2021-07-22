В Кыргызстане на 22 июля зарегистрировали 1169 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 22 июля зарегистрировали 1 тысячу 169 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
За последние сутки было проведено 5022 ПЦР-исследования.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 760,
в г. Ош – 13,
в Чуйской области – 132,
в Ошской области – 31,
в Таласской области – 12,
в Нарынской области – 17,
в Иссык-Кульской области – 52,
в Джалал-Абадской области – 76,
в Баткенской области – 76.
За весь период зарегистрировали – 153 878 случаев.
Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,0.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1837 человек.
Из них:
в г. Бишкек – 1303,
в г. Ош – 95,
в Чуйской области – 155,
в Ошской области – 35,
в Таласской области – 13,
в Нарынской области – 12,
в Иссык-Кульской области – 36,
в Джалал-Абадской области – 95,
в Баткенской области – 93.
За весь период выздоровели - 130 742 человека.