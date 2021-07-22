В Кыргызстане на 22 июля зарегистрировали 1169 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 22 июля зарегистрировали 1 тысячу 169 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

За последние сутки было проведено 5022 ПЦР-исследования.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 760,

в г. Ош – 13,

в Чуйской области – 132,

в Ошской области – 31,

в Таласской области – 12,

в Нарынской области – 17,

в Иссык-Кульской области – 52,

в Джалал-Абадской области – 76,

в Баткенской области – 76.

За весь период зарегистрировали – 153 878 случаев.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,0.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1837 человек.

Из них:

в г. Бишкек – 1303,

в г. Ош – 95,

в Чуйской области – 155,

в Ошской области – 35,

в Таласской области – 13,

в Нарынской области – 12,

в Иссык-Кульской области – 36,

в Джалал-Абадской области – 95,

в Баткенской области – 93.

За весь период выздоровели - 130 742 человека.