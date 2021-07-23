Резонансная тема: велосипедисты vs пешеходов

Авария в центре города, когда на велодорожке пешеход был сбит велосипедистом, получила неожиданное продолжение. Вместо поиска рабочих вариантов, чтобы в будущем избежать подобных инцидентов, столичная мэрия решила с помощью милиции принять меры к активистам, раскрасившим часть тротуара в зеленый цвет.

Как не столкнуться вновь?

Напомним, 6 июля произошла первая в новейшей истории серьезная авария, участниками которой стали велосипедист и пешеход. Это случилось на велодорожке вдоль улицы Абдрахманова между Московской и Боконбаева. Видео велосипедного ДТП с камеры видеонаблюдения быстро распространилось по кыргызскому сегменту сети Интернет.

На записи видно, что пострадавшая женщина направлялась вверх и в какой-то момент вышла на велодорожку. Сзади на велосипедах ехали молодые парни, один из которых попытался объехать ее по тротуару, но горожанка совершила резкий маневр в ту же сторону, и они столкнулись.

В результате упали оба. Правда, парень быстро вскочил и помог женщине подняться. Потом постоял с ней немного и уехал. Очевидцы же говорят, что после этого она потеряла сознание. Помощь ей оказали сотрудники обменных пунктов. Пострадавшую доставили в травматологию, где у нее обнаружился перелом. Правда, не указывается какой из конечностей.

Дальнейшая судьба этого дела на данный момент неизвестна. Остается надеяться, что с горожанкой все хорошо. Но в обществе авария спровоцировала бурное обсуждение. Пользователи социальных сетей разделились на два лагеря: одни винят парня, так как он должен был предотвратить столкновение, вторые, напротив, его защищают, ибо пешеходам нельзя заходить на велосипедную дорожку.

Но в данном случае поиски виноватого уже ничем не помогут пострадавшей. Гораздо важнее найти ответ на вопрос, как избежать подобных инцидентов в будущем. И звучал он еще на том этапе, когда мэрия воодушевленно рассказывала горожанам, каким замечательным будет тротуар вдоль проспектов Айтматова, Чуй и улицы Абдрахманова, когда на нем дополнительно появится велодорожка.

Точнее сказать, это был не столько вопрос, сколько предупреждение. Здравомыслящие горожане понимали, что идея до конца не продумана. Отделять велосипедную дорожку от пешеходной только линией разметки – это нулевой эффективности способ. Ведь большая часть нынешних бишкекчан не смотрит под ноги и на дорожные знаки. Они дорогу-то переходят там, где вздумается, хотя понимают, что это может для них плохо кончится. А в велосипедистах и вовсе не видят угрозы.

Но мэрия как всегда осталась глуха к голосам разума. В результате для большинства горожан появился просто широкий тротуар, с какой-то непонятной линией и значком велосипеда. Для чего они – неизвестно, а потому можно не обращать внимания.

Рисунки на асфальте

После инцидента со сбитой женщиной эту тему подняли активисты одного из молодежных движений. Они обозначили две проблемы, которые, на их взгляд, создают аварийные ситуации между пешеходами и байкерами.

Первая – отсутствие цветового выделения на велодорожке. Дескать, просто нанести разделительную линию недостаточно, так как она не бросается в глаза и по этой причине пешеходы постоянно через нее переступают.

Вторая – многочисленные бочки с прохладительными напитками, которые стоят именно на велосипедных дорожках. Дабы объехать их, любителям двухколесного транспорта надо выезжать на тротуар, где всегда полно пешеходов. Риск столкновения значительно повышается.

Для решения первой проблемы активисты покрасили часть велосипедной инфраструктуры от улицы Московской вверх до конца автобусной остановки в зеленый цвет. Мол, подобная практика существует во всем мире. При этом молодежь высказала надежду, что столичный муниципалитет поддержит эту инициативу.

Вторым шагом стал призыв к компании "Шоро" и другим производителям, убрать свои бочки с дорожек. Ведь везде, где они стоят, есть другие, более удобные для этого места. Да просто перейти на другую сторону тротуара, и вопрос решен.

Однако далеко не все горожане оценили цветовые изыски активистов. Многие склонны считать, что без согласования с мэрией изменять внешний вид какой бы то ни было инфраструктуры нельзя. Это уже вандализм. Да и эффективность такой акции стремится к нулю, так как пешеходы, и это легко проверить, побывав в районе Моссовета, совершенно не замечают эту зеленую полосу, не смотря на то, что она в ширину на всю велодорожку.

При этом сами молодые деятели понимают, что велополосы на тротуарах не лучшее решение. В идеале дорожка должна быть отделена и от тротуара, и от проезжей части. Но в Бишкеке наберется немного таких улиц, где можно претворить подобную идею в жизнь.

Ну а апогеем всей этой кутерьмы с покраской асфальта стала реакция городских властей. Они попросили милицию принять меры в отношении молодежного движения. Это произошло после того, как представители Первомайского акимиата совместно с городскими службами выехали на место и сотрудники санитарно-экологической инспекции объяснили, что за подобные поступки наказание в Кодексе "О нарушениях" не предусмотрено. Поэтому районной администрацией было направлено письмо в УВД о принятии мер к активистам согласно законодательству.

взгляд

В Бишкеке существует несколько протяженных велодорожек. Но только по одной из них, П-образной, о которой шла речь выше, горожане могут хотя бы частично добраться до мест работы и учебы. Все остальные – это в чистом виде развлечение или досуг, так как находятся они в южной части города и в парковых зонах.

Сделаны они все (за исключением велосипедного кольца в районе парка "Балалык") по одному принципу – через черточку от тротуара. При этом существуют уже несколько лет, за которые накоплен достаточный опыт совместного использования инфраструктуры пешеходами и велосипедистами. И он наглядно показывает, что эти две категории участников дорожного движения нужно отделять друг от друга чем-то более весомым, чем дорожной разметкой.

В велосообществе не раз звучало предложение, вмонтировать в линию разметки столбики примерно в полметра высотой, на расстоянии 5 метров друг от друга. А между ними натянуть красные ленточки. И тогда, чтобы зайти на велодорожку пешеходу придется высоко поднять ноги, чтобы перешагнуть через ленты. Такие движения вернут человека в реальность, даже если он задумался или уставился в экран смартфона.

Но параллельно с этим мэрия должна провести масштабную информационную компанию, во время которой обратить внимание горожан на факт существования велодорожек. Любителей техники на мускульной тяге с каждым днем становится все больше и больше, а потому игнорировать их существование не получится. Соответственно и инфраструктура для них будет развиваться. Тем более мэрия уже неоднократно анонсировала создание целой сети велодорожек по всему городу. Но если она будет создана по нынешнему принципу, то лучше вообще не тратить бюджетные деньги на нанесение разделительной разметки.

Нельзя списывать со счетов и многочисленных владельцев электрических самокатов и скутеров. Они пользуются теми же самыми дорожками, что и байкеры. Их число также очень быстро растет.

Есть работа и для депутатов нового созыва городского кенеша. Им следует продумать и прописать общие правила для ведения торговли прохладительными напитками. Ибо призывы активистов на владельцев бочек никак не действуют. Их торговцы как сидели на велодорожках, так и сидят. Нужно четко расписать все места, где они могут быть, и те, где находиться категорически запрещено.

Всем пешим горожанам следует уяснить одну вещь – в городе практически нет мест для создания велодорожек, отделенных и от дорог, и от тротуаров. Поэтому их однозначно будут размещать рядом с последними, так как на проезжей части очень опасно. А потому хотят пешеходы или нет, но они обязаны ходить там, где им положено. И либо это произойдет добровольно, либо их будут сбивать.