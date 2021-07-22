За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 29 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 29 медицинских работников. Такие данные на 22 июля предоставил Республиканский штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек - 15 случаев,

в Баткенской области - 6,

в Иссык-Кульской области - 2,

в Таласской области - 2,

в Чуйской области - 4.

За сутки из стационаров были выписаны 8 выздоровевших медработников. С домашней самоизоляции выписаны - 27 человек.

За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6267 случаев заражения COVID-19. Выздоровели - 5499 человек.