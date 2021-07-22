За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 29 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 29 медицинских работников. Такие данные на 22 июля предоставил Республиканский штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным зарегистрировано:
в г. Бишкек - 15 случаев,
в Баткенской области - 6,
в Иссык-Кульской области - 2,
в Таласской области - 2,
в Чуйской области - 4.
За сутки из стационаров были выписаны 8 выздоровевших медработников. С домашней самоизоляции выписаны - 27 человек.
За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6267 случаев заражения COVID-19. Выздоровели - 5499 человек.