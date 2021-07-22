РФ не предлагала США использовать свои базы в Кыргызстане и Таджикистане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил ее взаимодействие с партнерами по ОДКБ в переговорных процессах по Афганистану. Этот комментарий он дал в интервью информационному агентству "Интерфакс".

Главе МИД РФ был задан вопрос: "С учетом той нестабильности, наблюдающейся в Афганистане, и ростом террористической угрозы, мы полностью для себя исключаем размещение там наших военных на постоянной основе или рассматриваем вариант нанесения точечных ударов по террористам?"

"Мы на эти вопросы давно ответили, - сказал Лавров. - У нас обязательства перед нашими союзниками – перед Таджикистаном, Киргизстаном – которыми мы руководствуемся в соответствии со статьей Договора о коллективной безопасности. При любой агрессии против кого бы то ни было из членов ОДКБ незамедлительно проводятся консультации для определения мер реагирования с тем, чтобы эту агрессию подавить".

"О каких-либо точечных ударах по территории Афганистана никто речи не ведет, и о каком-либо вторжении в Афганистан никто даже не задумывается, - продолжил глава внешнеполитического ведомства РФ. - Вы путаете нас с американцами или с тем опытом, который мы "принесли" с советских времен. У нас в обществе стойкое мнение о необходимости обеспечивать безопасность своих рубежей и создавать условия для того, чтобы безопасность всех других стран обеспечивалась их внутренними договорённостями в рамках национальной идеологии".

Отвечая на другой вопрос, о якобы имевшем место предложении американской стороне использовать российские военные базы в Кыргызстане и Таджикистане, Сергей Лавров заявил: "Как мы можем пригласить американцев на базы, которые являются частью коллективных сил реагирования Организации Договора о коллективной безопасности?...Мы ведем себя в соответствии с нашими обязательствами. Не можем приглашать на базу, которая является частью сил ОДКБ, без ведома наших союзников. Другое дело, что в рамках продолжения наших контактов по Афганистану в формате "тройки" Россия-Китай-США, "расширенной тройки" (к которой подключается Пакистан) и в других форматах готовы содействовать успокоению ситуации и обмениваться информацией о реальном положении дел "на земле" в Афганистане.

"Информацией, которую мы получаем через наши базы, также располагают наши союзники, а они напрямую участвуют в переговорных процессах. Эти сведения могут быть полезны для всех тех, кто хочет реально помочь замирению "на земле". Пока такого замирения никто не добился. Активно спонсировавшиеся американцами политические переговоры результата не дали. Они будут продолжены, как я понимаю. Это уже хорошо. Сотрудничать – да, обмениваться информацией – да, но не более того", - подчеркнул министр иностранных дел России.

В свою очередь, спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, выступая на дискуссии международного клуба "Валдай", сообщил отметил заявление представителей движения "Талибан" в контактах с Москвой о том, что их не интересуют соседние страны. "Талибы занимаются своими внутренними разборками, они всего лишь берут контроль над территориями правительственных сил. Их не интересуют соседние страны, о чем они нам и говорили последние семь лет", - сказал Кабулов.

На данный момент, добавил он, нет ни одного факта, чтобы вооруженные отряды талибов пересекали границу с соседними Узбекистаном и Таджикистаном или пытались это сделать. "У нас нет оснований сомневаться в том, что они заняты чисто внутренней повесткой дня", - повторил Кабулов.