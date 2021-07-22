Документальный фильм "На крутых перевалах истории" теперь на YouTube

Центральный Государственный Архив кинофонофотодокументов Кыргызской Республики разместил на своем youtube-канале документальный фильм о независимости Кыргызстана под названием "На крутых перевалах истории". Об этом сообщило Государственное Архивное Агентство при Министерстве цифрового развития Кыргызстана.

Что принес республике каждый год независимости? Какие события происходили в стране? Какие люди влияли на ход истории? В чем страна выиграла, а в чем проиграла? И, наконец, куда идет Кыргызстан? Обо всем этом рассказывают авторы ленты.

Кинопроект знакомит зрителей с каждым годом независимости. Одна серия - один год! Возможно, не все события были в фильме отражены, но самые важные авторы осветили.

Многосерийный телевизионный проект снимался к 25-летию независимости нашей республики и был передан в фонд ЦГА КФФД КР. Автор киноленты - Аида Касымалиева, режиссер-оператор - Урматбек Теңдик уулу, консультанты - Султан Жумагулов и Алексей Василивецкий, текст за кадром читает Александр Шахназаров.

Посмотреть документальный фильм "На крутых перевалах истории" можно по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UCR8qKbDbAIrnn7ePU2dViXg/videos.