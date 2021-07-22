Погода
$ 84.43 - 84.64
€ 99.12 - 100.62

Документальный фильм "На крутых перевалах истории" теперь на YouTube

170  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Центральный Государственный Архив кинофонофотодокументов Кыргызской Республики разместил на своем youtube-канале документальный фильм о независимости Кыргызстана под названием "На крутых перевалах истории". Об этом сообщило Государственное Архивное Агентство при Министерстве цифрового развития Кыргызстана.

Что принес республике каждый год независимости? Какие события происходили в стране? Какие люди влияли на ход истории? В чем страна выиграла, а в чем проиграла? И, наконец, куда идет Кыргызстан? Обо всем этом рассказывают авторы ленты.

Кинопроект знакомит зрителей с каждым годом независимости. Одна серия - один год! Возможно, не все события были в фильме отражены, но самые важные авторы осветили.

Многосерийный телевизионный проект снимался к 25-летию независимости нашей республики и был передан в фонд ЦГА КФФД КР. Автор киноленты - Аида Касымалиева, режиссер-оператор - Урматбек Теңдик уулу, консультанты - Султан Жумагулов и Алексей Василивецкий, текст за кадром читает Александр Шахназаров.

Посмотреть документальный фильм "На крутых перевалах истории" можно по ссылке: https://www.youtube.com/channel/UCR8qKbDbAIrnn7ePU2dViXg/videos.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403821
Теги:
День независимости, кино, архив, Кыргызстан, история
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  