Прокуратура просит приговорить Орхана Инанды к 22 годам тюрьмы

Прокуратура Анкары просит суд приговорить Орхана Инанды к 22 годам тюремного заключения. Об этом сообщают турецкие СМИ.

По данным издания, Орхана Инанды обвиняют в "управлении вооруженной террористической организацией", за что предусмотрено заключение от 15 до 22,5 года.

Выступая в эфире государственного телеканала TRT Haber президент Турции Рейджеп Эрдоган заявил, что Орхан Инанды был задержан и доставлен в Турцию национальными спецслужбами.

В свою очередь чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Турция в Кыргызской Республике Ахмет Садык Доган в интервью редакции VB.KG напомнил, что Орхан Инанды скрыл от властей Кыргызстана наличие турецкого гражданства.