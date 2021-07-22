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Прокуратура просит приговорить Орхана Инанды к 22 годам тюрьмы

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- Бакыт Басарбек
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Прокуратура Анкары просит суд приговорить Орхана Инанды к 22 годам тюремного заключения. Об этом сообщают турецкие СМИ.

По данным издания, Орхана Инанды обвиняют в "управлении вооруженной террористической организацией", за что предусмотрено заключение от 15 до 22,5 года.

Выступая в эфире государственного телеканала TRT Haber президент Турции Рейджеп Эрдоган заявил, что Орхан Инанды был задержан и доставлен в Турцию национальными спецслужбами.

В свою очередь чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Турция в Кыргызской Республике Ахмет Садык Доган в интервью редакции VB.KG напомнил, что Орхан Инанды скрыл от властей Кыргызстана наличие турецкого гражданства.


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URL: https://www.vb.kg/403822
Теги:
Турция
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