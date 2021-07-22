Кыргызстанцев в РФ призвали урегулировать свой правовой статус

Посольство КР в РФ призвало соотечественников в России к неукоснительному соблюдению порядка въезда, выезда и пребывания в ней. Речь идет, прежде всего, о выполнении требований законов "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ" и о "О правовом положении иностранных граждан в РФ".

Также в посольстве напомнили о вышедшем 15 июня текущего года Указе президента РФ "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в период преодоления последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)". Как отмечается, в соответствии с этим документом иностранцы, которые находились на территории РФ до 15 марта 2020 года и по 15 июня 2021 года и не урегулировали свой правовой статус, могут до 30 сентября 2021 года обратиться в территориальные подразделения по вопросам миграции МВД РФ с заявлением и разъяснением причин отсутствия постановки на миграционный учет, а также просьбой зарегистрировать.

При постановке на такой учет необходимо иметь заключенный с работодателем официальный трудовой или гражданско-правовой договор. Те, кто имеют нарушения, обязаны заплатить требуемые штрафы. Лица, в отношении которых ранее были зафиксированы более двух административных нарушений, а также вынесены решения о выдворении, должны до 30 сентября 2021 года добровольно покинуть страну.

Кроме того, иностранные граждане, прибывшие ранее с одной целью визита, могут указать в заявлении новую цель визита, в соответствии с текущим пребыванием на территории России. Также лица со статусом РВП (разрешение на временное проживание) или ВНЖ (вид на жительство), выехавшие до 15 марта 2020 года и отсутствующие на территории России, могут до 30 сентября 2021 года прибыть и продлить свое пребывание в стране.

Учитывая предоставленные возможности, посольство призвал граждан Кыргызской Республики, тем, кому это нужно, завершить до 30 сентября все требуемые процедуры (заключение договора о найме на работу, миграционная регистрация, подача документов в загранучреждения КР в РФ для обмена или восстановления паспорта и др.), необходимые для легализации своего пребывания на территории Российской Федерации.