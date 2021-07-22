Таджикистан установил камеры видеонаблюдения возле водозабора "Головной"

Власти города Исфары сообщили, что установили камеры видеонаблюдения возле водозабора "Головной". В конце апреля из-за установления камер видеонаблюдения для контроля распределения воды, между Таджикистаном и Кыргызстаном произошел вооруженный конфликт.

Баховаддин Баходурзода, председатель города Исфары, 19 июля сообщил, что на сей раз камеры видеонаблюдения установлены не на электрическом столбе, а на дереве в десяти метрах от водораспределительного пункта "Головной".

Для чего нужны камеры видеонаблюдения? Для контроля за распределением воды и замера уровня воды. Камеры вовсе не определяют границу между странами. Что касается водозабора "Головной", стороны строго выполняют взятые на себя обязательства в соответствии с подписанным соглашением", отметил глава хукумата Исфары.

Корреспондент Радио Озоди 19 июля побывал в районе водозабора "Головной" , однако таджикские военные не разрешили ему видеосъемку.

Напомним, конфликт начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды "Головной". Кыргызская сторона потребовала убрать камеру со столба, но таджикистанцы отказались, мотивируя тем, что кыргызстанцы тоже установили камеры и не допускают специалистов водного хозяйства к замеру уровня воды. После словесной перепалки стороны стали закидывать друг друга камнями, а затем началась стрельба.

В ходе конфликта были повреждены все камеры видеонаблюдения и с кыргызской, и с таджикской стороны.

На днях группа молодежи исфаринского сельского джамаата Чоркух в письмо на имя президента Таджикистана и председателя ГКНБ страны выразили обеспокоенность тем, что камеры видеонаблюдения были установлены не в мосту через реку, а в другом месте. "В этом случае вину за конфликт могут возложить на таджикскую сторону. Кроме того, контроль за распределением воды может осуществить только кыргызская сторона", говорилось в письме, копия которого была передана и в хукумат Исфары. Авторы писали, что из-за неправильного распределения воды уже гибнет урожай на полях Канибадама.

Баховаддин Баходурзода, председатель города Исфары, заявил, что установленные недалеко от водозабора "Головной" камеры позволяют осуществить полный контроль за распределением воды в реке Исфара.

Тем временем, Гафур Холиков, сотрудник водозабора "Головной" в беседе с Радио Озоди заявил, что никаких препятствий в контроле за забором воды не существует. "В третьей декаде июля Кыргызстан, согласно установленным нормативам, получает 22,3 % воды. За распределением воды наблюдаем совместно с кыргызами. Контроль осуществляется пять раз в день", сказал Гафур Холиков.

Водозабор "Головной", вокруг которого разгорелся конфликт, находится на реке Исфара (на территории Кыргызстана она называется Аксай). После Таджикистана Исфара протекает по территории Узбекистана, где ранее впадала в Сырдарью. На сегодняшний день воды реки разбираются на орошение и не достигают устья.

Население бассейна Исфары занимается выращиванием хлопка, зерна, риса, овощей, корма для скота и садоводством. Большинство орошаемых земель находится на таджикской территории - 21 тысячи гектаров, в Кыргызстане - 8 тысяч гектаров. Воду из реки Исфара получают также жители Бешарыкского района Узбекистана. Сток Исфары еще с советских времен распределяется следующим образом: Кыргызстан - 37%, Таджикистан - 55% и Узбекистан - 8%.

По данным таджикских властей, в ходе пограничных столкновений 28-29 апреля 19 граждан Таджикистана погибло и 87 получили ранения. Власти Кыргызстана сообщают, что 189 граждан страны получили ранения и 36 человек погибли.

Душанбе и Бишкек обвиняют друг друга в развязывании войны и нанесении огромного ущерба. Генпрокуратуры обеих стран возбудили уголовные дела в связи с событиями на границе.

Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 970 километров, из которых на сегодняшний день делимитированы и демаркированы только 519.

Источник: rus.ozodi.org