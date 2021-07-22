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Столица Казахстана находится на пике заболеваемости коронавирусом

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Столица Казахстана город Нур-Султан находится на пике заболеваемости коронавирусом. Загруженность инфекционных стационаров составляет 72 процента. Об этом говорится в докладе руководителя Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимура Муратова, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Столица находится на пике заболеваемости коронавирусом среди населения. На утро 22 июля в инфекционных стационарах 2 556 пациентов получают лечение. Из них с подтвержденной КВИ - 2 270 человек, с пневмонией - 286. Таким образом, загруженность составляет 72 процента. Коечная мощность стационаров на сегодня - 3 562 койки. Для борьбы с коронавирусом у нас задействовано 16 стационаров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за роста заболеваемости приходится перепрофилировать городские больницы и пока приостанавливать работу дневного стационара, плановую госпитализацию. Тем самым нагрузку по обращениям и госпитализации по различным профилям испытывают другие медицинские клиники.

"Мы вынуждены увеличивать койко-места, задействовать все имеющиеся ресурсы. В день регистрируется порядка 10-15 летальных случаев от коронавируса. За минувшие сутки госпитализированы 333 человека. Система здравоохранения, конечно, испытывает определенные ресурсные трудности, но работа по борьбе с COVID-19 не прекращается. Из развернутых инфекционных коек свободными остаются только 1 006, в том числе 62 реанимационные койки. Всего в отделении реанимации находится 230 пациентов, с КВИ – 203. Из них в крайней степени тяжести - 70 человек, на ИВЛ находится 47 пациентов", - отмечается в докладе Муратова.

Отмечается, что в инфекционные стационары граждане стали поступать с тяжелой формой заболевания в связи с тем, что занимаются самолечением. Как подчеркивает Управление общественного здравоохранения Нур-Султана, несвоевременное обращение за медицинской помощью, лечение на дому напрямую антикоагулянтами приводит к тому, что пациентов приходится переводить в реанимацию.

Ранее министр здравоохранения Алексей Цой сообщал, при каких условиях в Казахстане могут ввести локдаун.

"Если ситуация достигнет 70 процентов уровня заполняемости коек и при этом не будет дополнительной возможности развернуть новые больницы, то есть система перегреется, будет коллапс системы здравоохранения, мы адресно в разрезе конкретного региона будем принимать жесткие меры, вплоть до локдаунов", - сказал Цой 19 июля.


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URL: https://www.vb.kg/403836
Теги:
Казахстан, коронавирус
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