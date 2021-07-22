Сотрудников Сокулукского ОВД задержали за вымогательство $1 тысячи

В ходе работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в структурных подразделениях МВД, ГКНБ совместно со Службой внутренних расследований МВД установлены и задержаны по факту вымогательства взятки с поличным в размере 1 тысячи долларов сотрудники ОВД Сокулукского района. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

Установлено, что заместитель начальника ОВД Сокулукского района по досудебному производству полковник милиции "А.А.К." в сговоре со следователем капитаном милиции "И.А.А." и участковым уполномоченным старшим лейтенантом милиции "А.А.М." вымогали денежные средства за положительное прекращение досудебного производства.

В настоящее время в рамках досудебного производства ЕРПП по ст.326 (Вымогательства взятки) УК КР заместитель начальника ОВД Сокулукского района по досудебному производству и участковый уполномоченный милиции задержаны в порядке ст.98 УПК и водворены в ИВС СИЗО ГКНБ для дальнейшего проведения соответствующих следственно-оперативных мероприятий.