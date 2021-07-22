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На Украине школьную команду назвали в честь Гитлера

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В украинском Новомиргороде на соревнованиях по уличному баскетболу во время празднования Дня города участвовала детская команда под названием "Гитлеровцы". На это на своей странице в фейсбуке обратил внимание уроженец Новомиргорода, экс-замглавы Госсельхозинспекции Украины Игорь Немировский.

В первый раз услышав, как судьи объявляют название команды, мужчина решил, что он ослышался.

"Для уверенности переспросил у ребят из соседней команды. Они со смехом подтвердили, что название команды "Гитлеровцы". Неужели организаторов этих соревнований при принятии заявок, зачитывании команд на всю площадь в громкоговоритель ничего не смутило? Представители горсовета, которые там присутствуют, будут вручать грамоты и призы команде "Гитлеровцы"?! Полиция на площади тоже присутствовала. Но самое страшное, что полная площадь людей и никого это не смущает", - написал Немировский.

Кроме того, мужчина предположил, что такими темпами в следующем году в городе будут отмечать день рождения Адольфа Гитлера.

Через два дня официальный комментарий об этой ситуации на своей странице в фейсбуке дал глава Новомиргорода Игорь Забажан. По его словам, организаторы соревнования оперативно отреагировали на факт нарушения украинского законодательства, на соревнование вызвали сотрудников полиции, а с участниками школьной команды провели разъяснительную работу, после чего они изменили название команды и продолжили участие в спортивном мероприятии.

"Во время рассмотрения ситуации было выяснено, что четыре старшеклассника увлекаются компьютерными играми, в которых присутствует нацистская символика, поэтому дети не увидели в названии "Гитлеровцы" ничего неприличного, а хотели "произвести впечатление", - написал Забажан.

Градоначальник также добавил, что после случившегося в городе запланировали образовательные мероприятия для детей, чтобы "напомнить причины, по которым на Украине запрещена нацистская символика".

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/403841
Теги:
дети, Украина
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