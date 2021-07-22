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Садыр Жапаров назначил полномочных представителей Президента в регионах

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указы, согласно которым назначены полномочные представители Президента Кыргызской Республики в областях. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно Указам:

  1. Алимбаев Абдикарим Карбекович назначен полномочным представителем Президента в Баткенской области;
  2. Ашимбаев Сабыркул Абасович назначен полномочным представителем Президента в Нарынской области;
  3. Жамалдинов Зиядин Исламович назначен полномочным представителем Президента в Ошской области;
  4. Кожоев Мирбек Кокулбаевич назначен полномочным представителем Президента в Иссык-Кульской области;
  5. Нарбеков Бакытбек Наркулович назначен полномочным представителем Президента в Таласской области;
  6. Сыргабаев Абсаттар Токтогулович назначен полномочным представителем Президента в Джалал-Абадской области;
  7. Тентишев Эркин Саткынбаевич назначен полномочным представителем Президента в Чуйской области.

Напомним, ранее Указом Президента Садыра Жапарова в целях обеспечения эффективного государственного управления, реализации государственной политики в регионах и координации деятельности государственных органов и органов местного самоуправления, институт полномочных представителей Правительства в областях был преобразован в институт полномочных представителей Президента в областях.


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URL: https://www.vb.kg/403843
Теги:
назначение, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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