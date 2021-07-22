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ГНС отметила рост объема реализации автомобильного топлива на АЗС

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- Александра Василькова
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После установки на АЗС автоматизированной системы управления в республике наблюдается рост объема реализации ГСМ через АЗС. Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы (ГНС).

За 6 месяцев 2021 года объем реализации ГСМ через АЗС составил 696,3 миллиона литров на сумму 26,2 миллиарда сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года темп роста составил 149,5 процента по объему и 170,5 процента по выручке.

В настоящее время 987 автозаправочных станций работают с применением автоматизированной системы управления АЗС. Всего из общего числа зарегистрированных по республике 1104 АЗС не функционируют 117.

Напомним, что автозаправочные станции с 1 июля 2020 года в рамках проекта фискализации налоговых процедур "СМАРТ Салым" применяют автоматизированную систему управления и ККМ с функцией печати на контрольно-кассовом чеке информации о реализуемом топливе (наименование, код ТН ВЭД ЕАЭС, количество, цена за 1 литр, итоговая цена) и передачи этих данных в налоговый орган в онлайн-режиме.

Кроме того, с 1 июля 2020 года субъекты предпринимательства, занимающиеся добычей, производством, импортом и реализацией нефти и нефтепродуктов, начали оформлять через информационную систему ГНС электронную товаротранспортную накладную (ЭТТН) для отгрузки нефтепродуктов по технологической цепочке. Данный электронный документ содержит сведения о нефти и нефтепродукте, отправителе, получателе и транспортном средстве, осуществляющем доставку, и иные сведения.


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URL: https://www.vb.kg/403848
Теги:
ГНС, ГСМ, Кыргызстан
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