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Депутат Бундестага обвинил власти страны в наводнении

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- Бакыт Басарбек
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Депутат Бундестага Вальдемар Гердт обвинил власти страны в недавнем масштабном наводнении на западе и юго-западе Германии. По его словам, вместо того, чтобы вкладывать средства в собственный народ руководство страны выделяет немалые деньги другим государствам.

- Деньги же нужны нам на спасение всего мира. Мы же обязательно должны потратить 200 млрд евро на беженцев. Африку и Грецию мы должны осчастливить миллиардными вложениями, а на собственный народ денег нет. Местные власти за 10 дней предупреждали о надвигающейся катастрофе. Почему не приняли меры? Почему не эвакуировали людей? Это провал нынешней политической системы! И под этот провал во власть пытаются протащить партию "Зеленых", - с негодованием заявил депутат.

Народный избранник убежден, что это партия разрушит Германию.

- Приход этой партии во власть будет хуже наводнения. Поэтому я призываю людей, поднимайтесь и сметите эту власть на следующих выборах и не допустите прихода этой партии мракобесия, - заявил Вальдемар Гердт.

Напомним, в Германии в результате наводнения более 160 человек погибли. Местонахождение сотен местных жителей до сих пор неизвестно.


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URL: https://www.vb.kg/403851
Теги:
Германия, парламент, власть, Наводнение
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