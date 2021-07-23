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"Арча–Бешик" освободили от "захватчиков"

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- ВБ
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Земельные участки в жилмассиве "Арча–Бешик", отведенные под строительство детского сада, были незаконно переданы под строительство индивидуальных домов. Прокуратура Ленинского района восстановила законность и вернула их на баланс мэрии.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что в 2005 году Ленинской районной администрацией и мэрией Бишкека в нарушение требований земельного законодательства и Закона Кыргызской Республики "Об образовании" четырем гражданам незаконно были предоставлены земельные участки общей площадью 2400 кв. метров, расположенные в ж/м "Арча–Бешик", под строительство индивидуальных жилых домов.

Хотя ранее эта территория была отведена под строительство детского сада и объектов для обеспечения жизнедеятельности жителей "Арча–Бешика".

В результате незаконных действий должностных лиц Ленинской районной администрации и столичной мэрии Бишкекское городское управление по землеустройству и регистрации прав на недвижимое имущество (ныне бишкекский филиал государственного учреждения "Кадастр") выдало этим лицам государственные акты о праве частной собственности.

Чтобы вернуть эту территорию в муниципальную собственность, прокуратура района подала исковые заявления в суд, которые были удовлетворены в полном объеме. Судебные решения судов вступили в законную силу. Сейчас эти земельные участки приняты на баланс мэрии Бишкека.

И в другом случае, аналогичном первому, не обошлось без судебных решений. Прокуратурой района также было установлено, что в том же в 2005 году Ленинской районной администрацией в нарушение требований земельного законодательства и Закона Кыргызской Республики "Об образовании" еще троим гражданам в обход закона были переданы в собственность земельные участки площадью 1419 кв. метров под строительство индивидуальных жилых домов.

Причем находятся они на территории средней школы, расположенной в том же жилмассиве.

Эти участки также через суд были возвращены мэрии.

Прокуратурой района постоянно проводятся проверки по выявлению нарушений земельного законодательства и законодательства о муниципальной собственности. За первое полугодие было осуществлено 26 проверок и выявлено 83 нарушения, внесено 22 акта прокурорского реагирования. По результатам их рассмотрения 7 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в бюджет государства возмещено 1 174 265 сомов и 142 764 880 сомов в натуральном выражении.

Мирлан Акымбеков, заместитель прокурора Ленинского района г. Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/403853
Теги:
прокуратура, Бишкек
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