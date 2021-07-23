Президент подписал закон о безвизовом режиме для еще девяти стран

Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О внесении изменений в Закон "О введении безвизового режима для граждан некоторых государств сроком до 60 дней". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Уточняется, что документ принят в целях всесторонней активизации двусторонних отношений с рядом стран и содействия стимулированию развития туризма.

Вышеуказанным законом перечень государств, в отношении которых вводится безвизовый режим сроком до 60 дней, дополняется девятью новыми странами:

Албания, Болгария, Вьетнам, Израиль, Кипр, Северная Македония, Румыния, Таиланд, Мексика.

Кроме того, документ дополнен нормой, согласно которой в целях обеспечения национальной безопасности и охраны здоровья граждан кабмин вправе полностью или частично приостанавливать действие безвизового режима въезда в республику по согласованному предложению уполномоченных государственных органов, ведающих вопросами национальной безопасности, в области здравоохранения и сфере иностранных дел.

Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.