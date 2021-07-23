Погода
$ 84.18 - 84.48
€ 99.12 - 100.62

Президент подписал закон о безвизовом режиме для еще девяти стран

352  0
- Александра Василькова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О внесении изменений в Закон "О введении безвизового режима для граждан некоторых государств сроком до 60 дней". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Уточняется, что документ принят в целях всесторонней активизации двусторонних отношений с рядом стран и содействия стимулированию развития туризма.

Вышеуказанным законом перечень государств, в отношении которых вводится безвизовый режим сроком до 60 дней, дополняется девятью новыми странами:

  1. Албания,
  2. Болгария,
  3. Вьетнам,
  4. Израиль,
  5. Кипр,
  6. Северная Македония,
  7. Румыния,
  8. Таиланд,
  9. Мексика.

Кроме того, документ дополнен нормой, согласно которой в целях обеспечения национальной безопасности и охраны здоровья граждан кабмин вправе полностью или частично приостанавливать действие безвизового режима въезда в республику по согласованному предложению уполномоченных государственных органов, ведающих вопросами национальной безопасности, в области здравоохранения и сфере иностранных дел.

Закон вступает в силу по истечении 15 дней со дня официального опубликования.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403855
Теги:
закон, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  