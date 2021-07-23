В Кыргызстане на 23 июля зарегистрировали 1127 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 23 июля зарегистрировали 1 тысячу 127 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.

За последние сутки было проведено 9116 ПЦР-исследований.

Новые случаи выявлены:

в г. Бишкек – 678,

в г. Ош – 22,

в Чуйской области – 134,

в Ошской области – 37,

в Таласской области – 7,

в Нарынской области – 19,

в Иссык-Кульской области – 54,

в Джалал-Абадской области – 94,

в Баткенской области – 82.

За весь период зарегистрировали – 155 005 случаев.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 0,9.

По выздоровевшим:

За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1396 человек.

Из них:

в г. Бишкек – 883,

в г. Ош – 24,

в Чуйской области – 196,

в Ошской области – 48,

в Таласской области – 3,

в Нарынской области – 21,

в Иссык-Кульской области – 29,

в Джалал-Абадской области – 94,

в Баткенской области – 98.

За весь период выздоровели - 132 138 человек.