В Кыргызстане на 23 июля зарегистрировали 1127 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане на 23 июля зарегистрировали 1 тысячу 127 новых случаев заражения коронавирусом и ковидной пневмонией. Об этом сообщает Штаб КР по COVID-19.
За последние сутки было проведено 9116 ПЦР-исследований.
Новые случаи выявлены:
в г. Бишкек – 678,
в г. Ош – 22,
в Чуйской области – 134,
в Ошской области – 37,
в Таласской области – 7,
в Нарынской области – 19,
в Иссык-Кульской области – 54,
в Джалал-Абадской области – 94,
в Баткенской области – 82.
За весь период зарегистрировали – 155 005 случаев.
Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 0,9.
По выздоровевшим:
За последние сутки по республике выздоровели от COVID-19, с учетом внебольничной пневмонии – 1396 человек.
Из них:
в г. Бишкек – 883,
в г. Ош – 24,
в Чуйской области – 196,
в Ошской области – 48,
в Таласской области – 3,
в Нарынской области – 21,
в Иссык-Кульской области – 29,
в Джалал-Абадской области – 94,
в Баткенской области – 98.
За весь период выздоровели - 132 138 человек.