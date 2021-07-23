Факт смерти гражданки КР после вакцинации расследует экспертная комиссия

По факту смерти после вакцинации гражданки Кыргызской Республики создана экспертная комиссия Минздрава. Об этом стало известно сегодня, 23 июля, на брифинге по текущей эпидемиологической ситуации по коронавирусу.

Случай кончины кыргызстанки 22 июля 2021 года прокомментировал заместитель министра здравоохранения и социального развития Кыргызской Республики Джалалидин Рахматулаев.

- Гражданка была вакцинирована "Спутником V" в ЦСМ № 1 города Бишкека 19 июля 2021 года в 8 часов 30 минут утра. А 22 июля она скончалась. По этому случаю назначена судебно-медицинская экспертиза. В данный момент проводится расследование. Информацию по его итогам мы дадим, - пояснил Джалалидин Рахматулаев.