За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 28 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 28 медицинских работников. Такие данные на 23 июля предоставил Республиканский штаб КР по COVID-19.

Согласно этим данным зарегистрировано:

в г. Бишкек - 12 случаев,

в Баткенской области - 5,

в Иссык-Кульской области - 2,

в Ошской области - 1,

в Чуйской области - 1,

в Джалал-Абадской области - 7.

За сутки из стационаров были выписаны 12 выздоровевших медработников. С домашней самоизоляции выписаны - 22 человека.

За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6295 случаев заражения COVID-19. Выздоровели - 5533 человека.