За сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 28 медицинских работников

За минувшие сутки в Кыргызстане коронавирусом заразились 28 медицинских работников. Такие данные на 23 июля предоставил Республиканский штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным зарегистрировано:
в г. Бишкек - 12 случаев,
в Баткенской области - 5,
в Иссык-Кульской области - 2,
в Ошской области - 1,
в Чуйской области - 1,
в Джалал-Абадской области - 7.
За сутки из стационаров были выписаны 12 выздоровевших медработников. С домашней самоизоляции выписаны - 22 человека.
За весь период у медицинских работников зарегистрировали 6295 случаев заражения COVID-19. Выздоровели - 5533 человека.