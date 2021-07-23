Погода
$ 84.18 - 84.48
€ 99.12 - 100.62

МИД РФ: Деградация обстановки в Афганистане несет угрозу для ЦА

151  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Россию не может не беспокоить обострение внутриафганского конфликта и его негативное влияние на соседние государства Центральной Азии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко международному информационному агентству "Россия сегодня".

В этой связи, отметил Руденко, российская сторона находится в постоянном контакте с узбекистанскими коллегам, готова оказать дополнительную помощь в случае возникновения такой необходимости и при наличии соответствующего обращения узбекистанского руководства. Также, отмечает замглавы внешнеполитического ведомства РФ. Также налажен доверительный диалог в области безопасности, в рамках которого представители компетентных ведомств обмениваются оценками в отношении общих угроз и вызовов.

Интенсивные контакты ведутся и по линии оборонных и погранведомств России и Таджикистана, активно задействуется инструментарий ОДКБ. Российские военные, расквартированные на 201-й военной базе в республике, проводят плановые и внеплановые тактические учения.

"Мы, безусловно, продолжим оказывать помощь в укреплении обороноспособности Таджикистана как в двустороннем формате, так и в рамках исполнения решения Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 сентября 2013 года по укреплению таджикско-афганской границы – ключевого инструмента обеспечения безопасности южных рубежей ОДКБ, - заявил Андрей Руденко. - В случае необходимости Российская Федерация предпримет все необходимые меры для недопущения агрессии или территориальных провокаций в соответствии с духом российско-таджикистанского стратегического партнерства и союзничества".

"Тематика безопасности в регионе Центральной Азии стала одной из ключевых в рамках нашего политического диалога со странами "центральноазиатской пятерки", а также на многосторонних площадках с их участием", - продолжил замглавы МИД РФ.

По его словам, "становятся очевидными последствия поспешного вывода войск США и ряда стран НАТО из Афганистана: некогда относительно спокойные северные провинции страны стремительно превращаются в очередную горячую точку". Талибами, констатирует Руденко, практически полностью контролируется граница с Таджикистаном. Укрепляют свои позиции многочисленные международные террористические организации, в частности ИГИЛ и отделения "Аль-Каиды". Наблюдается стягивание к Афганистану иностранных террористов-боевиков из зон боевых действий на Ближнем Востоке и Севере Африки. В активной фазе находится процесс вербовки в ряды таких организаций выходцев из стран Центральной Азии. Рекордных высот достигло наркопроизводство.

"Непрекращающаяся деградация обстановки в Афганистане несет прямую угрозу для Центральной Азии. Разделяем соответствующие опасения наших соседей по региону. Важность поддержания совместной скоординированной работы в целях минимизации негативного влияния указанных рисков на безопасность наших стран была, в частности, отмечена в ходе четвертой встречи глав внешнеполитических ведомств России и государств Центральной Азии в Ташкенте 16 июля и в принятом по ее итогам совместном заявлении", - отметил Андрей Руденко.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403874
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  