МИД РФ: Деградация обстановки в Афганистане несет угрозу для ЦА

Россию не может не беспокоить обострение внутриафганского конфликта и его негативное влияние на соседние государства Центральной Азии. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко международному информационному агентству "Россия сегодня".

В этой связи, отметил Руденко, российская сторона находится в постоянном контакте с узбекистанскими коллегам, готова оказать дополнительную помощь в случае возникновения такой необходимости и при наличии соответствующего обращения узбекистанского руководства. Также, отмечает замглавы внешнеполитического ведомства РФ. Также налажен доверительный диалог в области безопасности, в рамках которого представители компетентных ведомств обмениваются оценками в отношении общих угроз и вызовов.

Интенсивные контакты ведутся и по линии оборонных и погранведомств России и Таджикистана, активно задействуется инструментарий ОДКБ. Российские военные, расквартированные на 201-й военной базе в республике, проводят плановые и внеплановые тактические учения.

"Мы, безусловно, продолжим оказывать помощь в укреплении обороноспособности Таджикистана как в двустороннем формате, так и в рамках исполнения решения Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 сентября 2013 года по укреплению таджикско-афганской границы – ключевого инструмента обеспечения безопасности южных рубежей ОДКБ, - заявил Андрей Руденко. - В случае необходимости Российская Федерация предпримет все необходимые меры для недопущения агрессии или территориальных провокаций в соответствии с духом российско-таджикистанского стратегического партнерства и союзничества".

"Тематика безопасности в регионе Центральной Азии стала одной из ключевых в рамках нашего политического диалога со странами "центральноазиатской пятерки", а также на многосторонних площадках с их участием", - продолжил замглавы МИД РФ.

По его словам, "становятся очевидными последствия поспешного вывода войск США и ряда стран НАТО из Афганистана: некогда относительно спокойные северные провинции страны стремительно превращаются в очередную горячую точку". Талибами, констатирует Руденко, практически полностью контролируется граница с Таджикистаном. Укрепляют свои позиции многочисленные международные террористические организации, в частности ИГИЛ и отделения "Аль-Каиды". Наблюдается стягивание к Афганистану иностранных террористов-боевиков из зон боевых действий на Ближнем Востоке и Севере Африки. В активной фазе находится процесс вербовки в ряды таких организаций выходцев из стран Центральной Азии. Рекордных высот достигло наркопроизводство.

"Непрекращающаяся деградация обстановки в Афганистане несет прямую угрозу для Центральной Азии. Разделяем соответствующие опасения наших соседей по региону. Важность поддержания совместной скоординированной работы в целях минимизации негативного влияния указанных рисков на безопасность наших стран была, в частности, отмечена в ходе четвертой встречи глав внешнеполитических ведомств России и государств Центральной Азии в Ташкенте 16 июля и в принятом по ее итогам совместном заявлении", - отметил Андрей Руденко.