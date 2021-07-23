559 койко-мест есть в медицинских учреждениях Бишкека для больных COVID-19

559 свободных койко-мест есть в медицинских учреждениях столицы для зараженных коронавирусом. Такие данные на 8 часов утра 23 июля приводит Штаб КР по COVID-19.
Согласно этим данным свободные места есть в:
Республиканской клинической инфекционной больнице – 44;
Клиническом родильном доме №2 – 24;
Городской клинической больнице №1 – 62;
Чуйской областной объединенной больнице – 6;
Национальном госпитале (ИОВ) – 31;
Национальном центре онкологии и гематологии – 30;
Национальном госпитале (Урологический корпус) – 6;
Национальном госпитале (Мобильный госпиталь) – 20;
Республиканском центре наркологии – 32;
Военном госпитале – 15;
Институте курортологии и восстановительного лечения – 163;
Национальном госпитале (Нейрокорпус) – 35;
Кыргызском национальном военном лицее имени Даира Асанова – 93;
Национальном центре охраны материнства и детства – 21;
Центре фтизиатрии КГМА (№6 Общежитие) – 17.