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Садыр Жапаров и его сын сегодня привились от COVID-19 вакциной Sinopharm

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- Анастасия Карелина
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров с сыном сегодня, 23 июля, пришли в один из мобильных прививочных пунктов столицы и вакцинировались от коронавирусной инфекции. Глава государства получил первую дозу вакцины Sinopharm. Об этом сообщает Отдел информационной политики Аппарата президента Кыргызстана.

Президент подчеркнул, что решение о том, получать вакцину или нет, каждый человек принимает самостоятельно. Никто не должен принуждать кого-либо вакцинироваться.

Глава государства напомнил, что Кыргызстан закупил 1,1 миллиона доз китайской вакцины Sinopharm за счет бюджета. Ранее же власти Китая безвозмездно выделили нашей республике 300 тысяч доз данной вакцины. В России была закуплена партия из 120 тысяч доз вакцины "Спутник-V", а еще 10 тысяч доз были предоставлены Кыргызстану на безвозмездной основе. Кыргызская сторона выражает благодарность дружественным государствам за такую помощь.

Садыр Жапаров подчеркнул, что в ближайшее время еще будет закуплена дополнительная партия вакцины Sinopharm в количестве 1 миллиона 250 тысяч доз.


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URL: https://www.vb.kg/403884
Теги:
вакцина, президент, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус, COVID-19, Садыр Жапаров
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