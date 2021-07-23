Для ЦСМ хотят купить семь санитарных машин почти на 15 миллионов сомов

Городское управление здравоохранения столичной мэрии объявляет тендер на приобретение 7 санитарных автомашин для организации выездной амбулаторной службы Центров семейной медицины города Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

На приобретение спецтранспорта предусмотрено 14 миллионов 740 тысяч сомов.

Рабочая группа уже разработала техническую спецификацию на закупку спецтранспорта. Приказом создана конкурсная комиссия для проведения процедуры закупки.

Объявление о конкурсе на закупку санитарных автомашин для организации выездной амбулаторной службы Центров семейной медицины города Бишкек представлено на портале государственных закупок.