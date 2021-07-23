Выборы в Токмаке: ТИК сняла партию, поддержит ли законное решение ЦИК?

ТИК сняла с выборов партию "Эл Биримдиги" за факт подкупа изибаретелей. Теперь по итогам выборов в горкенеш Токмака, из пяти участвовавших партий, "Бирге", "Эмгек", "Эл Биримдиги", "Асыл Мурас-Жаштар", "Патриот ынтымагы" проходят теперь четыре партии. Информацию подтвердили в Центризбиркоме.

Важно, чтобы ЦИК также беспристрастно смог действовать в отношении кандидата-нарушителя, а не идти на поводу отдельной кучки и устраивать переголосование. Тем более, что в настоящее время на стороне ТИК общественность после новости о снятии с выборов партии "Эл Биримдиги" по подозрению в подкупе. Поэтому, подобное решение ТИК, а в дальнейшем ЦИК, обеспечит верховенство закона.

Напомним, что ранее милиция зафиксировала факт подкупа со стороны партии "Эл Биримдиги". Так с заявлением 17 июля в ГУВД Чуйской области обратились уполномоченные представители партии "Эмгек" и "Асыл Мурас Жаштар". Они просили ТИК Токмака пересчитать голоса.

Стоит отметить, что действия Токмакской ТИК - своего рода историческое решение в пользу верховенства закона. Слово теперь за ЦИК. Интересно, будет ли он на стороне справедливости, или спрячется и отойдет в сторону.