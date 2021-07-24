Погода
$ 84.21 - 84.49
€ 98.72 - 99.90

Российские военные в Кыргызстане помогают местным жителям

248  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Военнослужащие объединенной российской военной базы "Кант" в Кыргызстане оказали гуманитарную помощь местной жительнице. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, которому структурно подчинена данный объект, эта женщина является инвалидом первой группы и одна воспитывает двухлетнего ребенка.

В ответ на просьбу о помощи, с которой женщина обратилась к командованию военной базы, российские летчики организовали сбор продуктов питания, средств личной гигиены, предметов первой необходимости и вещей, а затем передали все это адресату.

В пресс-службе ЦВО отметили, что военнослужащие "Канта" регулярно оказывают благотворительную поддержку и гуманитарную помощь населению. Так, только в течение нынешнего лета объектом их аналогичной заботы стала молодая мать, оказавшаяся в сложной жизненной ситуации, многодетная семья, в которой воспитываются семь ребятишек. А военные медики побывали в детском садике "Умут", куда пришли с подарками и провели с его воспитанниками урок медицинской грамотности, попутно рассказав о мерах профилактики коронавируса.

Кроме того, российские военные откликнулись на обращение сотрудников медицинских учреждений Бишкека и сдали около 20 литров крови для нужд тяжелобольных пациентов. Участие в донорских акциях представители "Канта" также принимают не впервые.

Укрепляются их взаимодействие с местным населением и по другим направлениям. В частности, гостями базы в минувшие недели стали школьники городов Кант и Бишкек, студенты Кыргызско-Российского Славянского университета. Эти экскурсии были организованы в рамках военно-патриотического воспитания молодежи, их участникам показали вооружение и военную технику, стоящую на вооружении базы, для них организовали викторины.

Объединенная российская авиационная база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403890
Теги:
Кант, авиабаза
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  