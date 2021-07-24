Российские военные в Кыргызстане помогают местным жителям

Военнослужащие объединенной российской военной базы "Кант" в Кыргызстане оказали гуманитарную помощь местной жительнице. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа РФ, которому структурно подчинена данный объект, эта женщина является инвалидом первой группы и одна воспитывает двухлетнего ребенка.

В ответ на просьбу о помощи, с которой женщина обратилась к командованию военной базы, российские летчики организовали сбор продуктов питания, средств личной гигиены, предметов первой необходимости и вещей, а затем передали все это адресату.

В пресс-службе ЦВО отметили, что военнослужащие "Канта" регулярно оказывают благотворительную поддержку и гуманитарную помощь населению. Так, только в течение нынешнего лета объектом их аналогичной заботы стала молодая мать, оказавшаяся в сложной жизненной ситуации, многодетная семья, в которой воспитываются семь ребятишек. А военные медики побывали в детском садике "Умут", куда пришли с подарками и провели с его воспитанниками урок медицинской грамотности, попутно рассказав о мерах профилактики коронавируса.

Кроме того, российские военные откликнулись на обращение сотрудников медицинских учреждений Бишкека и сдали около 20 литров крови для нужд тяжелобольных пациентов. Участие в донорских акциях представители "Канта" также принимают не впервые.

Укрепляются их взаимодействие с местным населением и по другим направлениям. В частности, гостями базы в минувшие недели стали школьники городов Кант и Бишкек, студенты Кыргызско-Российского Славянского университета. Эти экскурсии были организованы в рамках военно-патриотического воспитания молодежи, их участникам показали вооружение и военную технику, стоящую на вооружении базы, для них организовали викторины.

Объединенная российская авиационная база "Кант" является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.