Пограничники стран СНГ отреагировали на ситуацию в Афганистане

Совет командующих Пограничными войсками стран СНГ выступил с заявлением по ситуации в Афганистане. Этот документ принят, как заявлено, в связи с осложнением обстановки, складывающейся на внешних границах государств – участников Содружества с Исламской Республикой Афганистан.

В заявлении отмечается существенное наращивание вооруженной активности на территории Исламской Республики Афганистан, ее распространение на северные и северо-восточные провинции страны, которая несет потенциальную угрозу безопасности для стран СНГ.

Обращается также внимание на значительный рост нарушений внешних границ государств СНГ афганским населением и военнослужащими, с целью сохранения жизни и здоровья, "что способствует распространению очагов новой коронавирусной инфекции COVID-19 и возникновению гуманитарной катастрофы регионального масштаба"

Совет командующих Пограничными войсками заявил о готовности к реализации в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права практических мер в пределах компетенций пограничных ведомств стран Содружества, направленных на стабилизацию обстановки на внешних границах государств СНГ с Исламской Республикой Афганистан, во взаимодействии с компетентными органами СНГ и ОДКБ.

На брифинге в Москве 22 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула важность достижения компромисса между конфликтующими сторонами в Афганистане.

"Когда мы говорим о возможном достижении компромисса между вовлеченными в афганский конфликт сторонами, имеем в виду, прежде всего, межафганский мирный переговорный процесс, - отметила Захарова. - Именно в результате этого процесса должны быть выработаны и определены контуры будущего государственного устройства Афганистана, а также сформировано инклюзивное временное правительство с участием всех этнополитических сил этой страны".

"Руководство Движения талибов к такому диалогу готово. По крайней мере мы ориентируемся на их заявления", - заявила Мария Захарова. И добавила, что в ходе контактов, в том числе во время последнего визита в Москву 8 июля делегации Движение талибов был подтвержден настрой на обсуждение упомянутых вопросов с делегацией президента Афганистана А.Гани.

Как сообщили в Центральном военном округе РФ, около полутора тысяч военных России и Узбекистана задействуют в учении, которое пройдет с 30 июля по 10 августа в Сурхандарьинской области на полигоне "Термез". Этот район граничит с Афганистаном, где сейчас происходит эскалация напряженности. На учение, которое предусматривает совместную отработку вопросов обеспечения территориальной целостности государств Центральноазиатского региона, будет привлечено около 200 единиц военной техники, в том числе авиационной.

Ранее командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин сообщал о совместных учениях России, Узбекистана и Таджикистана, планируемых в период с 5 по 10 августа на полигоне "Харб-Майдон" в Хатлонской области на юге Таджикистана. Российскую сторону там представят подразделения 201-й военной базы, дислоцированной в этой республике.