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На всех ГЭС страны готовятся к осенне-зимнему периоду

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- Александра Василькова
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Заместитель министра энергетики и промышленности Таалайбек Ибраев ознакомился с ходом подготовительных работ на Токтогульской, Уч-Коргонской, Шамалды-Сайской, Курпсайской гидроэлектростанциях и на ГЭС Камбар-Ата 2. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и промышленности.

Таалайбек Ибраев отметил, что бесперебойное обеспечение населения электроэнергией в отопительный период - приоритетная задача государства и дал поручение завершить подготовительные работы в срок.

Также замминистра энергетики и промышленности провел рабочее совещание с техническим персоналом. Была отмечена необходимость качественного проведения ремонтных работ на станциях.

Также Таалайбек Ибраев ознакомился с ходом реабилитации Токтогульской ГЭС и посетил одноименное водохранилище.

Напомним, в настоящее время уровень воды в Токтогульском водохранилище превысил отметку 11 млрд.кубометров. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметно ниже.

По предварительным прогнозам до 1 октября этот показатель поднимется до 13 млрд 200 миллионов кубометров.


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URL: https://www.vb.kg/403893
Теги:
ГЭС, энергетика, Кыргызстан, Токтогульская ГЭС
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