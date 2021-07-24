На всех ГЭС страны готовятся к осенне-зимнему периоду

Заместитель министра энергетики и промышленности Таалайбек Ибраев ознакомился с ходом подготовительных работ на Токтогульской, Уч-Коргонской, Шамалды-Сайской, Курпсайской гидроэлектростанциях и на ГЭС Камбар-Ата 2. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики и промышленности.

Таалайбек Ибраев отметил, что бесперебойное обеспечение населения электроэнергией в отопительный период - приоритетная задача государства и дал поручение завершить подготовительные работы в срок.

Также замминистра энергетики и промышленности провел рабочее совещание с техническим персоналом. Была отмечена необходимость качественного проведения ремонтных работ на станциях.

Также Таалайбек Ибраев ознакомился с ходом реабилитации Токтогульской ГЭС и посетил одноименное водохранилище.

Напомним, в настоящее время уровень воды в Токтогульском водохранилище превысил отметку 11 млрд.кубометров. Это по сравнению с аналогичным периодом прошлого года заметно ниже.

По предварительным прогнозам до 1 октября этот показатель поднимется до 13 млрд 200 миллионов кубометров.