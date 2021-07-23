Где в Бишкеке получить прививку вакциной AstraZeneca?

В Кыргызстане началась вакцинация от коронавируса вакциной AstraZeneca. Штаб КР по COVID-19 дает разъяснения, кто и где в Бишкеке сейчас может ею привиться.

Вакцинируют на данный момент всех желающих старше 18 лет.

Пациенты должны получить две дозы препарата с интервалом 4 - 12 недель.

В кыргызской столице прививки вакциной AstraZeneka делают в Центрах семейной медицины: № 2, 3, 5, 7, 15 и в поликлинике для студентов.

Для жителей регионов вакцина AstraZeneca будет доступна уже со следующей недели. Сейчас идет работа по доставке вакцин на места.

Согласно плану вакцину AstraZenaka распределят следующим образом:

в г. Бишкек - 10 тысяч доз;

г. Ош – 2 тысячи доз;

в Чуйскую область – 10 тысяч доз;

в Джалал-Абадскую область – 4 тысячи доз;

в Иссык-Кульскую область – 4 тысячи доз;

в Нарынскую область – 2 тысячи доз;

в Таласскую область – 2 тысячи доз;

в Баткенскую область – 2 тысячи доз;

в Ошскую область – 4 тысячи доз.

Напомним, что 40 тысяч доз (на 20 тысяч человек) вакцины (AZD 1222) AstraZeneka в качестве гуманитарной помощи Кыргызстану 16 июля передал Азербайджан.

AstraZeneca - это моновалентная вакцина, разработаная шведско-британским производителем фармацевтической продукции в сотрудничестве с Оксфордским университетом.