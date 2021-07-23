Токтогазиев хочет "зеленой мухой" пролететь между Жапаровым и Ташиевым

Экс-министр сельского хозяйства Тилек Токтогазиев внезапно решил поделиться мнением относительно отношений между президентом Садыром Жапаровым и председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым.

На своей странице в социальной сети он заявил, что они не могут поделить власть.

"Если Жапаров выступает с одной позицией, то Ташиев дает пресс-конференции, как будто берет на себя полномочия президента, иногда высказывая свое мнение против позиции Жапарова", - написал Токтогазиев.

По его мнению, политика президента "я отвечаю за все" приведет нашу страну в большую пропасть.

Также в своей публикации он решил дать политикам совет.

"Двум друзьям следует поговорить друг с другом, и одному из них нужно как можно скорее уйти из политики. В противном случае два друга, превратившись в двух гигантов, полностью разрушат систему управления в Кыргызстане. Как говорится, когда дерутся два великана, между ними дохнет муха", - заявил Токтогазиев.

Любой здравомыслящий человек в нашей стране понимает, что Токтогазиева с его "особым" мнением насчет отношений между Жапаровым и Ташиевым всерьез воспринимать не стоит.

Во-первых, экс-министр сельского хозяйства даже близко не входит в круг людей, которые могут обладать информацией столь личного характера. Во-вторых, он, увы, слишком зелен для того, чтобы делать какие-то выводы со стороны. В третьих, он не очень хорошо чувствует конъюнктуру, не разбирается в людях.

Он не настолько опытен, как, например, Феликс Кулов, который может позволить себе делать какие-то прогнозы и заявлять, что знает людей. К слову, Кулов считает, что Жапаров и Ташиев не пойдут на конфликт и разрыв отношений.

С чего тогда, спрашивается Тилек Токтогазиев решил делать такие громкие заявления?

Тут, как выяснилось, все очень просто. Сегодня стало известно, что Токтогазиев стал членом партии "Ата Мекен". Удостоверение ему вручал сам лидер партии Омурбек Текебаев.

Этот факт расставляет все по своим местам. Старый лис, политический титан Омурбек Текебаев на сегодня, похоже, окончательно выпал из обоймы – мандат в ЖК шестого созыва ему не вернули, в новое собрание депутатов ему будет сложно пробиться (местные выборы показали, что электорат выбирает незасвеченных). Для политики Омурбек Чиркешович актуален разве что как консультант или эксперт. Активно действовать он может только через других, через тех, кто будет озвучивать его идеи, какими бы они не были.

И, судя по всему, такую марионетку он себе уже нашел. Во всяком случае, Токтогазиев на эту роль вполне подходит. Достаточно известен, молод, имеет зуб на действующую власть. Ему нечего терять, поскольку никакого репутационного капитала он не имеет. То есть, в отличие от того же Текебаева, его имидж никак не пострадает, даже если он будет нести полную чушь.

И, как знать, может быть, из этого альянса даже что-то получится. Хотя, если учесть, как бездарно Токтогазиев работал на посту министра сельского хозяйства, не исключено, что Текебаев, в конце концов, сделает ставки на другого "молодого и рьяного" политика.

Пока же, можно считать, что дуэт Токтогазиев-Текебаев дал старт политической игре, предшествующей большой гонке - грядущим выборам в парламент. Была анонсирована, как видно, главную идею предвыборной платформы "Ата Мекена": Жапаров и Ташиев в конфликте, один из них должен уйти.

Скорее всего, эту политическую карту в грядущей гонке будут разыгрывать не только ата-мекеновцы. Она станет козырной и для других, поскольку, в нашей стране политики редко заморачиваются такими вещами как разработка партийной идеологии, конкретной политическойй платформы или программы реформ для решения наболевших проблем. Как всегда, попытаются набрать голоса за счет хайпа, на этот раз по поводу отношений президента и председателя ГКНБ.