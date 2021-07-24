На утро 24 июля в Кыргызстане выявлено 1147 новых случаев COVID-19

На утро 24 июля в Кыргызстане выявлено 1147 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Жалалидин Рахматуллаев.

Из них:

- Бишкек - 661

- Чуйская область - 153

- Жалал-Абадская область - 95

- Баткенская область - 73

- Ошская область - 59

- Иссык-Кульская область - 52

- Нарынская область - 26

- Таласская область - 20

- город Ош - 8.

За сутки зарегистрировано 11 смертей.

За все время выявлено 156 152 случая коронавируса.

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