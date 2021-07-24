В Бишкеке задержаны организаторы финансовой пирамиды FINIKO

В Бишкеке задержаны подозреваемые в организации финансовой пирамиды FINIKO. Об этом сообщает пресс-служба УВД Ленинского района столицы.

По данным пресс-службы, финансовая пирамида была создана еще в 2020 году, и до недавнего времени успешно действовала в офисе одной из фирм, расположенных по улице Турусбекова в Бишкеке.

"Одна из пострадавших сообщила, что отдала мошенникам $46 тысяч. Они обещали ей увеличить эту сумму, но в итоге стали скрываться от нее. Подозреваемые задержаны. Им по 36 лет. В отношении них в милицию поступило еще четыре заявления от пострадавших. Суд взял обоих под стражу в СИЗО-1 сроком на два месяца.

Всех, кто пострадал от действий злоумышленников, в милиции просят обращаться по следующим номерам телефонов: 0312352947, 0312654494, 0708834925, 0708834925, 0707775557, 0501801380 и 102".