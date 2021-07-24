В Узбекистане начали торговать из-под полы вакцинами от коронавируса

В Узбекистане начали торговать из-под полы вакцинами и препаратами для лечения коронавируса, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на телеканал "Узбекистан 24".

Оперативники задержали женщину, работающую в одном из распределительных центров, специализирующихся на лечении больных коронавирусом. Она пыталась продать 185 флаконов узбекско-китайской вакцины от коронавируса за 1400 долларов. В ходе расследования выяснилось, что медсестра одной из столичных семейных поликлиник пообещала задержанной заплатить 150 тысяч сумов за каждую дозу украденной вакцины.

Кроме того, был задержан сотрудник частной компании. Он пытался продать 500 единиц препарата "Ремдесса" (Ремдесивир), который используется для лечения коронавируса, за 175 миллионов сумов.

Еще два человека – водители частного предприятия – были пойманы при продаже 200 единиц Ремдесивира за 10 тысяч долларов.

По каждому факту проводится расследование.