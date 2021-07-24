Погода
$ 84.21 - 84.49
€ 98.72 - 99.90

В Узбекистане начали торговать из-под полы вакцинами от коронавируса

212  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Узбекистане начали торговать из-под полы вакцинами и препаратами для лечения коронавируса, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на телеканал "Узбекистан 24".

Оперативники задержали женщину, работающую в одном из распределительных центров, специализирующихся на лечении больных коронавирусом. Она пыталась продать 185 флаконов узбекско-китайской вакцины от коронавируса за 1400 долларов. В ходе расследования выяснилось, что медсестра одной из столичных семейных поликлиник пообещала задержанной заплатить 150 тысяч сумов за каждую дозу украденной вакцины.

Кроме того, был задержан сотрудник частной компании. Он пытался продать 500 единиц препарата "Ремдесса" (Ремдесивир), который используется для лечения коронавируса, за 175 миллионов сумов.

Еще два человека – водители частного предприятия – были пойманы при продаже 200 единиц Ремдесивира за 10 тысяч долларов.

По каждому факту проводится расследование.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403920
Теги:
вакцина, Узбекистан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  