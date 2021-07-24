Конфликт между мигрантами в Москве обсудили в ДУМ РФ

В Духовном управлении мусульман России прошел круглый стол, посвященный межнациональным отношениям и вопросам адаптации мигрантов. На него были приглашены приняли представители кыргызской и таджикской диаспор Москвы.

Модератором круглого стола выступил заместитель председателя Духовного управления мусульман России по внутренним делам Равиль Сейфетдинов. Участие в дискуссии приняли также специалист по межнациональным отношениям ДУМ РФ Ахмад Макаров и начальник отдела по взаимодействию с органами государственной власти департамента внутренних дел ДУМ РФ Ильгизар Давлетшин. Таджикскую общину представили председатель таджикской диаспоры "Диёр" Абдулло Давлатов, таджикский правозащитник Каримджон Ёров, имам местной религиозной организации мусульман (МРОМ) города Анапы Хуршеди Азиззода, кыргызскую – председатель Совета кыргызской диаспоры Москвы и Московской области Кубанычбек Осмонбеков и представитель МРОМ города Москвы "Надежда" Азат Жолдубаев

На встрече, как сообщили в ДУМ РФ, шла речь и о недавней массовой драке в Москве, у метро "Кузьминки" между мигрантами из Таджикистана и Кыргызстана. Равиль Сейфетдинов подчеркнул, что целью встречи является анализ сложившейся ситуации, выработка путей предотвращения подобных инцидентов и укрепление братских связей между народами.

"Мы с вами призваны к тому, чтобы заниматься гармонизацией межнациональных, межрелигиозных отношений, нацелены на мирное созидание и урегулирование каких-либо конфликтов, если они возникают", - подчеркнул Сейфетдинов. По его словам, ДУМ РФ на постоянной основе исполняет роль медиатора в нередко напряженных отношениях братских народов из Центральной Азии. В частности, когда в 2010 году в городах Оше и Джалал-Абаде в Кыргызстане происходили массовые беспорядки при участии кыргызов и узбеков, с миротворческой миссией в регион выезжал первый заместитель председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов. В связи с конфликтом, произошедшим на границе Кыргызстана и Таджикистана весной этого года, было записано и распространено миротворческое видеообращение председателя ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина.

Участники круглого стола считают ключевым фактором установления добрососедских и доброжелательных отношений между представителями различных национальностей Центральной Азии в Москве, в частности и кыргызов, и таджиков, общую для них религиозную традицию. Ее оплотом в российской столице названо Духовное управление мусульман РФ.

Важнейшую роль в консолидации и сближении мусульман разных национальных и социальных идентичностей, по общему мнению, сегодня также играет Московская Соборная мечеть. Являясь для них местом духовного притяжения, она одновременно выступает как площадка для диалога и достижения взаимопонимания. Кубанычбек Осмонбеков отметил ее позитивный статус в качестве миротворческой трибуны для приглашаемых национальных религиозных авторитетов, имеющих большое влияние на своих соотечественников.

Участники круглого стола отметили, что для предотвращения конфликтных ситуаций и установления гармоничных межнациональных отношений нужны также образовательные лекции, курсы, культурные программы и проекты. Они способствуют воспитанию морально-нравственных качеств, носят интеграционный характер, их совместное проведение, как заявлено, необходимо увеличивать.

В качестве примера Ильгизар Давлетшин привел Московский молодежный межрелигиозный форум, организованный в 2021 году на базе ДУМ РФ. Азат Жолдубаев, в свою очередь, предложил организовывать семинарские занятия для трудовых мигрантов с участием юристов и психологов.

В завершении встречи представители кыргызской и таджикской диаспор выразили благодарность председателю ДУМ РФ муфтию шейху Равилю Гайнутдину за его непосредственное участие в вопросах гармонизации и укрепления межнациональных отношений, как в России, так и в соседних дружественных странах. И высказались дальнейшее плодотворное сотрудничество с Духовным управлением мусульман РФ как организацией, успешно выполняющей функции миротворца во взаимодействии различных национальных и религиозных сообществ.