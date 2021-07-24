Погода
$ 84.21 - 84.49
€ 98.72 - 99.90

В Новосибирске кыргызстанцев заподозрили в избиении дружинника

156  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Новосибирская полиция проводит проверку по

факту избиения местного дружинника группой мигрантов. По некоторым данным, среди них могли быть и приезжие из Кыргызстана.

Как отмечает КП-Новосибирск, в тот день этот молодой человек пошел в магазин за продуктами. И сделал замечание шумной компании, которая вела себя непристойно. В результате парня избили, в том числе кастетом, и обокрали, забрав у него смарт-часы. Врачи диагностировали мужчине ушибы и сотрясение мозга.

По информации других СМИ, нападавшие предположительно имеют отношение к нелегальному рынку по торговле овощами, который местные называют "киргизским кварталом", и там подобные нападения - не редкость.

"Известно, что на новосибирца напали восемь хулиганов. Полицейские зарегистрировали происшествие. На данный момент по данному факту проводится проверка", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. Участники нападения пока не найдены.

В октябре 2019 года в Новосибирске возле крупнейшего в городе и регионе оптово-розничного Хилокского рынка произошла массовая драка. Основными противоборствующими сторонами оказались члены одной из местных преступных групп и торговцы-уроженцы Кыргызстана, выступившие против прессинга рэкетиров. Вымогатели потребовали незадолго до этих событий 50 тысяч рублей у одного из продавцов-кыргызстанцев, но тот отказался платить и был избит. Когда рэкетиры с автоматами в руках снова приехали к торговцу, он и его соотечественники дали отпор. Были сожжены две иномарки, принадлежащие противоборствующим сторонам, несколько человек травмированы, на локализацию конфликта брошены крупные силы стражей порядка.

Организаторами наезда на торговцев оказались 31-летний неоднократно судимый местный житель, уроженец Ошской области Кыргызстана, получивший гражданство России, и его 29-летний сообщник. Оба, а также некоторые другие подозреваемые, были вскоре задержаны.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/403925
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  