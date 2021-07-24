В Новосибирске кыргызстанцев заподозрили в избиении дружинника

Новосибирская полиция проводит проверку по

факту избиения местного дружинника группой мигрантов. По некоторым данным, среди них могли быть и приезжие из Кыргызстана.

Как отмечает КП-Новосибирск, в тот день этот молодой человек пошел в магазин за продуктами. И сделал замечание шумной компании, которая вела себя непристойно. В результате парня избили, в том числе кастетом, и обокрали, забрав у него смарт-часы. Врачи диагностировали мужчине ушибы и сотрясение мозга.

По информации других СМИ, нападавшие предположительно имеют отношение к нелегальному рынку по торговле овощами, который местные называют "киргизским кварталом", и там подобные нападения - не редкость.

"Известно, что на новосибирца напали восемь хулиганов. Полицейские зарегистрировали происшествие. На данный момент по данному факту проводится проверка", - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области. Участники нападения пока не найдены.

В октябре 2019 года в Новосибирске возле крупнейшего в городе и регионе оптово-розничного Хилокского рынка произошла массовая драка. Основными противоборствующими сторонами оказались члены одной из местных преступных групп и торговцы-уроженцы Кыргызстана, выступившие против прессинга рэкетиров. Вымогатели потребовали незадолго до этих событий 50 тысяч рублей у одного из продавцов-кыргызстанцев, но тот отказался платить и был избит. Когда рэкетиры с автоматами в руках снова приехали к торговцу, он и его соотечественники дали отпор. Были сожжены две иномарки, принадлежащие противоборствующим сторонам, несколько человек травмированы, на локализацию конфликта брошены крупные силы стражей порядка.

Организаторами наезда на торговцев оказались 31-летний неоднократно судимый местный житель, уроженец Ошской области Кыргызстана, получивший гражданство России, и его 29-летний сообщник. Оба, а также некоторые другие подозреваемые, были вскоре задержаны.