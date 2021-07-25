Кыргызстанцы приняли участие в лермонтовском фестивале в Петербурге

В Санкт-Петербурге открылся международный фестиваль Lermontov_Fest 2021. Участие в нем принимают и представители Кыргызстана.

Уже пятый по счету Lermontov_Fest проходит при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Нынешний фестиваль, планировавшийся на 2020 год, пришлось перенести на 2021-й в связи с эпидемиологической ситуацией в городе. Он проходит с 19 по 30 июля, по традиции - в рамках программ сектора "Лермонтов: наследие". И в этом году включает в себя три основных блока: "Лермонтов в странах Средней Азии" (19-23 июля), "Лермонтов и романский мир" (26-28 июля), "Лермонтов и русский мир" (29-30 июля).

На фестивале показываются игровые фильмы, видеоверсии телеоперы и спектакля, выставки о судьбе писателей Востока, Европы, России, так или иначе, в своём творчестве и судьбе похожих на М. Ю. Лермонтова. Кто-то из них оказал важное влияние на русского поэта.

Как отмечается, отличие этого фестиваля в том, что в первом блоке всю неделю проходят Public talk (открытые дискуссии) со специалистами в области литературного перевода произведений поэта на национальные языки народов Средней Азии.

Участие в этом блоке и в состоявшемся в рамках него "Дне Кыргызстана" приняли и представители канцелярии посольства КР в Санкт-Петербурге. Посетителям в Центральной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова представили фотовыставку "И лучших дней воспоминанья", посвященной этнической саундраме "Демон" по произведениям Лермонтова "Демон" и "Герой нашего времени", в постановке Государственного Национального Русского театра драмы имени Чингиза Айтматова (Бишкек, режиссёр Владимир Панков).

Эта постановка была осуществлена по проекту Международной конфедерации театральных союзов при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств СНГ (МФГС), с участием представителей четырех стран: Кыргызстана, России, Узбекистана и Беларуси. И стал участницей XIII Международного театрального фестиваля им. А.П. Чехова (Москва, 2017) и VII Международного форума театрального искусства "TEART" (Минск, 2017), в ноябре того же года включалась в лонг-лист Российской национальной театральной премии "Золотая маска" как один из заметных спектаклей сезона 2016-2017 годов.

Доктор филологических наук, профессор Кыргызско-Турецкого университета "Манас" Замира Дербишева выступила в онлайн-формате на тему "Переводы произведений М.Ю. Лермонтова на кыргызский язык и взаимовлияние русской и кыргызской национальной поэзии". В завершение была показана видеоверсия упомянутой саундрамы "Демон".

Канцелярия посольства также передала организаторам мероприятия книги, предоставленные Государственной книжной палатой при Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики.