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Возможно решение финансовых вопросов. Гороскоп с 26 июля по 1 августа

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Овен. Незапланированные встречи, свидания и летний отдых доставят массу положительных эмоций и впечатлений, но в развлечениях знайте меру. Переступив черту в погоне за необычным селфи и видео, вы рискуете здоровьем и собственной безопасностью. Экстремальные развлечения и опасные места ради оригинального кадра лучше обходить стороной. Дела, несмотря на лето, также начнут динамично продвигаться. Представится возможность провести деловую презентацию и произвести нужное впечатление.

Телец. Прежде чем за что–либо браться, а тем более вступать в споры, отстаивая свои интересы, тщательно продумайте стратегию на несколько шагов вперед. Поспешные действия, навеянные обидой и несправедливостью, могут раскрыть ваши слабые стороны, что отдалит победу. Вооружившись знаниями, вы подготовитесь к встрече с соперниками, что обеспечит вам победу. Возможно решение финансовых вопросов и совершение выгодных покупок.

Близнецы. Выбор из многообразия предложений и вариантов предстоит делать вам, а усложнит задачу эмоциональное давление домочадцев. Соберите как можно больше информации из разных источников, примите во внимание рекомендации друзей - и ваш выбор окажется безупречным. Удастся совершить поездку на отдых, провести деловые переговоры и достичь желаемой цели. Погружаясь в споры с домочадцами, вы потеряете драгоценное время для принятия решения, усложнив отношения.

Рак. Поддавшись на уговоры домочадцев и знакомых, вы можете растратить деньги на легкомысленные покупки, развлечения и сделки, а затем сожалеть о случившемся. Прежде чем принимать окончательное решение об инвестициях, покупках и летнем отдыхе, тщательно взвесьте все за и против, обратившись к своему внутреннему голосу. Прочувствовав себя и свои желания, вы поймете, как поступить в спорной ситуации, и ваш выбор окажется благополучным.

Лев. Обещания знакомых и друзей окажутся пустым звуком, но тратить время на выяснения причин их безалаберности бесполезно. Принимая волевые решения, вы спасете ситуацию, решив финансовые вопросы и устроив летний отдых. Вашу инициативу поддержат коллеги, что станет началом реализации совместных проектов. Выбор направления летнего отдыха окажется не только интересным, но еще и экономным, что спасет вашу казну от полного опустошения.

Дева. Наблюдательность позволит вам преуспеть в карьере и победить в спорах, к которым вас активно будут подталкивать любители поговорить. Заметив интерес к вашим идеям со стороны руководства и влиятельных людей, коротко преподносите суть вашего обращения, и вопрос решится положительно. Возможно оформление документов. Втягиваясь в обсуждение деталей как с деловыми партнерами, так и домочадцами, вы увлечетесь дебатами, что в итоге испортит как деловую встречу, так и отдых.

Весы. Оптимизм деловых партнеров, коллег и знакомых побудит вас к поиску новых путей развития, а также оригинальных вариантов для отдыха. Вначале вы можете ощущать некий дискомфорт в новой компании, но вскоре освоитесь и получите позитивные эмоции. Дошедшие до вас слухи будут порождать тревогу, что заставит усомниться в принятых решениях, но чем больше вы будете колебаться, тем сильнее начнете отдаляться от успеха. Нерешительность может привести и к досадным происшествиям на дороге.

Скорпион. Предстоит совершить непростой выбор для дальнейшего пути развития в карьере, а также инвестиций. Коллеги и даже едва знакомые люди могут раскритиковать ваши задумки, предложив свои рецепты счастья. Соблазнившись на заманчивые предложения, вы рискуете оказаться в пролете, поскольку эксперты окажутся таковыми только на словах. Разобравшись в деталях, вы раскроете механизм манипуляций и сделаете выбор в пользу предложений, исходящих от влиятельных людей и руководства. Заодно удастся оформить важные документы.

Стрелец. В опасные игры вас могут втянуть деловые партнеры и руководство, предлагая власть и расширение сферы влияния. Вы рискуете стать пешкой в чужой игре. Займитесь обучением. Полученные знания, особенно в сфере психологии, позволят раскусить коварные планы и тактики манипуляции. Успешно пройдут поездки, общение с зарубежными партнерами. Приехавшие гости соблазнят вас на загородный отдых и экскурсии, что наполнит жизнь яркими летними эмоциями.

Козерог. Подвернется возможность сменить работу или получить выгодную подработку. Предложение окажется неожиданным, что вызовет не только радость, но и озабоченность. Придется менять планы, а возможно, и отказаться от запланированного летнего вояжа. Поездки, вечеринки и свидания могут сложиться не так, как бы вам хотелось. Виной тому станет не только компания, но и погодные условия, а потому стоит уделить больше времени работе, поскольку шансы пополнить казну выпадают не часто.

Водолей. Заявления деловых партнеров и любимого человека заставят многое пересмотреть в сотрудничестве и отношениях. Оставив без внимания их слова, вы можете оказаться в проигрыше. Сделав сейчас ставку на развлечения, покупки и поиск легких доходов, вы создадите проблемы, которые вам придется решать в одиночку. Воздержитесь от кредитов и одалживания денег. Купив мгновение яркой жизни, вы можете надолго остаться на мели, разочаровав близких людей своим выбором.

Рыбы. Загруженность на работе увеличится, и, несмотря на лето и желание устроить отдых, займитесь делами. Вы сумеете найти новый подход к работе, что повысит эффективность и репутацию. Удастся кое–что поменять в доме, устроив генеральную уборку или ремонт. Споры, выяснение отношений как с деловыми партнерами, так и домочадцами, не только усложнят отношения, но и навредят вашему имиджу. Возникшие обиды еще долго будут витать в воздухе, а потому работа спасет мир в отношениях.

Астролог Андрей Рязанцев


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Теги:
астрология
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