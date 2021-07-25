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Выпускники ГИТИСа выступят со спектаклем в Кыргызстане

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- Евгений Денисенко
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Выпускники Российского института театрального искусства (ГИТИС) до конца 2021 года представят спектакли в Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане. Об этом сообщила замгендиректора Росконцерта Светлана Кондратьева.

Выступления пройдут в рамках совместного с Росконцертом проекта "Постановки студентов и выпускников ГИТИСа в русских театрах за рубежом". "Это действительно очень интересный творческий проект, он закончится спектаклем "Ревизор" по пьесе Гоголя", - отметила Кондратьева. В Кыргызстане, по ее словам, показы пройдут в Государственном Национальном русском театре драмы.

Речь идет и дальнейшем расширении географии проекта. Идею продолжить его уже поддержала министр культуры РФ Ольга Любимова

"Для нас важно, чтобы в орбиту этого проекта включались выпускники и других замечательных наших театральных вузов... Для нас этот проект чрезвычайно важен еще и тем, что благодаря этому сотрудничеству мы формируем творческие команды. Потому что любой человек театра понимает, что самое главное в театре - это чтобы режиссер нашел своего художника, своего хореографа, своего художника по костюмам, потому что из этих содружеств творческих рождаются в итоге великие театры", - подчеркнул ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Как рассказали в ГИТИСе, по его инициативе прошло уже театральных фестиваля стран СНГ "ГИТИС – мастер-класс". В 2020 году он состоялся в онлайн-формате.

"Цель фестиваля была сформулирована нами вместе с Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, мы видим её в укреплении культурного сотрудничества, установлении связей между странами СНГ в сфере театрального образования. В условиях изоляции театральные школы – участники фестиваля пробуют и открывают новые формы дистанционного общения, чтобы не прерывать такой важный для всех нас обмен опытом", - подчеркнули в руководстве ГИТИСа.

Участником международных театральных проектов, инициируемых Россией, является и Кыргызстан. Так, в мае текущего года его специалисты приняли участие во второй международной конференции "Русский театр за рубежом как институт русской культуры". Она состоялась в Санкт-Петербурге, в рамках XXIII Международного театрального фестиваля стран СНГ и Балтии. Делегаты из тринадцати государств ближнего и дальнего зарубежья обменялись опытом создания виртуальных премьер и онлайн-проектов, обсудили проблемы интеграции русских театров зарубежья в национальную культуру мест пребывания и многие другие актуальные вопросы.


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URL: https://www.vb.kg/403938
Теги:
Россия, Кыргызстан
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